ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເນັ້ນຜົນຂະຫຍາຍ 5 ວຽກຫຼັກ 13 ນະໂຍບາຍ ສຳຫຼັບການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດ
ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເນັ້ນຜົນຂະຫຍາຍ 5 ວຽກຫຼັກ 13 ນະໂຍບາຍ ສຳຫຼັບການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດ. ກອງປະຊຸມກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ ເຊິ່ງໄດ້ປິດລົງໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2016 ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ( ICTC ) ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ບັນດາພະແນກ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 2 ວັນຜ່ານມາ ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເອກະສານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລາຍງານ 3 ບົດຕົ້ນຕໍ່ ທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໄດ້ກຳນົດທິດທາງ, ໜ້າທີ່ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ວຽກເສົາຄ້ຳຂອງກະຊວງ ( ວຽກງານຜະລິດກະສິກຳ, ວຽກງານພັດທະນາປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ) ຕາງໜ້າກະຊວງຂະແໜງການ ລາຍງານກ່ຽວກັບບົດຮຽນການສ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນ 13+8 ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການ ບັນດາຕົວແທນຂອງທ້ອງຖີ່ນໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຕົວແບບເພື່ອຢືນຢັນຜົນງານພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ແຜນງານຍຸດທະສາດຕົ້ນຕໍຂອງຂະແໜງການພິເສດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດຟັງການໂອ້ລົມໃຫ້ທິດຊີ້ນຳທີ່ສຳຄັນຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໃຫ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໃຫ້ເປັນແບບແຜນ ແຜນງານ ແລະ ມາດຕະການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ຕິດຕາດກວດກາ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຍົກລະດັບການດຳເນີນວຽກ 4 ຮ່ວມ 4 ປະສານ ລະຫວ່າງພາກລັດຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ປະກອບການ ທະນາຄານ ( ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ) ໃຫ້ກົມກຽວ ລ່ອງລ່ຽນໄປລວງດຽວກັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ການສຳພັນຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ສິດກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ສະໜອງທຶນ ລວມທັງການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຜົນຂະຫຍາຍ 5 ວຽກຫຼັກ 13 ນະໂຍບາຍ ສຳລັບການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດ; 8 ວຽກຫຼັກ 8 ນະໂຍບາຍສຳລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຫັ່ນການຜະລິດເປັນຈຸດສຸມທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ໄດ້ປຽບ ມີການກຳນົດເຂດການຜະລິດສະເພາະຫັນໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງສິນຄ້າກະສິກຳເຮັດກະສິກຳຕ້ອງເປັນກະສິກຳສະອາດແທ້ຫັນເປັນສີຂຽວ ຕ້ອງກຳນົດສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດ ເຮັດການຜະລິດໃຫຍ່ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອຍົກສະມັດຖະພາບ ປະຢັດເວລາ ແລະ ແຮງງານ ທັງຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ພ້ອມທັງສຸ່ມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ຮັບໃຊ້ວຽກງານກະສິກຳ ຄົ້ນຄວ້າແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງແນວພັນພືດ ແນວພັນສັດ ສພເພາະແນວພັນເຂົ້າ ແນວພັນພືດ ໄມ້ໃຫ້ໜາກ ຕ້ອງຕິດພັນກັບເຂດຜະລິດ ພັດທະນາ ຂະຫຍາຍແນວພັດສັດ ແລະ ສັດນ້ຳ ໃຫ້ແຂງແຮງຕື່ມເຊັ່ນ: ແນວພັນງົວປະສົມ, ໝູ, ໄກ່ພັນໄຂ່, ໄກ່ພັນຊີ້ນ ແລະ ແນວພັນປາ. ໃນນັ້ນ, ກໍ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາແນວພັນພື້ນເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນ. ສຳລັບວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດໃນສະເພາະໜ້າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖີ່ນຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງແຜນພັດທະນາໄປລວງດຽວກັນຕາມ 3 ປະເພດຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວນັ້ນຄື: 91 ຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, 145 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລຳເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ້ານທຳມາຫາກິນແບບຖາວອນ, 213 ບ້ານຈຸດສຸມ ສ້າງຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ. ແຕ່ສຳຄັນກະຕ້ອງເຮັດຮອບຄອບບໍ່ຄວນແລ່ນນຳປະລິມານ ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ນັກວິທະຍາສາດ ນັກວິຊາການປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ສັດຕະວະແພດ ປ້ອງກັນ ແລະ ກັກກັນສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດສັກໂດຍສຸມໃສ້ສ້າງໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີນັກຄົ້ນຄວ້າ ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຂະແໜງການ, ໃນໄລຍະຍາວສ້າງນັກວິຊາການໃຫ້ສູນບໍລິການເຕັກນິກຂັ້ນແຂວງ ສະຖານີ ສົ່ງເສີມເມືອງ-ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງທີ່ກະຊວງຄຸ້ມຄອງ ສົມທົບກັບການສ້າງທີ່ຢູ່ບ້ານໃຫ້ພຽງພໍ.