ກະຊວງ ຖວທ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໃໝ່
ຕາມຂ່າວຈາກ ຂປລ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2017 ທີ່ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈັດພິທີປະກາດ ການແຕ່ງຕັ້ງມອບ-ຮັບ ຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າກົມຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ສາລີ ພິມພິນິດ ຫົວໜ້າກົມ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ເກົ່າ) ກັບ ທ່ານ ສູນ ມະນີວົງ ເປັນຜູ້ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ໃໝ່), ທ່ານ ບຸນທຽງ ສິລິປະພັນ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ (ຜູ້ເກົ່າ) ກັບ ທ່ານ ທອງໃບ ໂພທິສານ ເປັນຜູ້ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ (ຜູ້ໃໝ່) ແລະ ທ່ານ ສູນ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມ ພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ເກົ່າ) ກັບ ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນມີໄຊ ເປັນຜູ້ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ (ຜູ້ໃໝ່).
ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງກົມ, ຫົວພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມ.
ການປະກາດການຈັດຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານໄລຍະໃໝ່ ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ຂໍ້ຕົກລັງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນໝົດ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດການປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດຜົນເປັນຈິງ./.