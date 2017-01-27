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    Lao National Radioຂ່າວກະຊວງ ຖວທ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມທີ່ເປີດກາຍໂມງ
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ກະຊວງ ຖວທ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມທີ່ເປີດກາຍໂມງ

ໃນວັນທີ 23 ທັນວາຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ສຈ. ດຣ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະ ຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງຮ້ານບັນເທິງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມທີ່ເປີດກາຍກຳນົດເວລາ ແລະ ບັນຫາຮ້ານສາວບໍລິການທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບຊະຊາຍ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວປະເພດໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ-ກິນດື່ມ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງ ດ້ວຍລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ, ດຳ ລັດວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ, ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະ ຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ
ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຢ່າງຂາດຕົວຈະແຈ້ງພໍສົມຄວນ. ແຕ່ກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທຸລະກິດການບໍລິການດັ່ງກ່າວຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນມົ້ວສຸມຂອງໄວລຸ້ນຍິງ-ຊາຍ, ເປັນບ່ອນຫລີ້ນກິນຟູມເຟືອຍ, ສົ່ງສຽງເນືອງນັນ, ຄ້າໂສເພນີ, ເສບຢາເສບຕິດ, ສ້າງເປັນກຸ່ມແກ້ງຂີ່ລົດແຂ່ງກັນນຳຖະໜົນຫົນທາງ, ກໍຄວາມວຸ້ນວາຍອາລະວາດຕີກັນ, ມີບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ມີດ, ງ້າວ ແລະ ອາວຸດປືນ ຕໍ່ສູ້ກັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຕາມມາ. ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ປະສານກັບພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ມາດຕະຖານຮ້ານອາຫານສະອາດ-ປອດໄພ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຖວທ ຂັ້ນຕ່າງໆຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ສູນກາງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ-ກວດກາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດບໍລິການຂອງຕົນຫລາຍຂຶ້ນ, ພາຍຫລັງມີການລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດການບັນເທີງ ສ່ວນຫລາຍໄດ້ມີສະຕິຕື່ນຕົວທາງດ້ານການເມືອງ, ສະຕິເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ, ປະຕິບັດພັນທະພົນລະເມືອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນເສຍພັນທະອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ມີຄວາມເສຍສະຫລະທຸ້ມເທເງິນຄຳຢ່າງມະຫາສານເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ປັບປຸງສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ຮ້ານອາຫານ, ກິນດື່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດການບັນເທີງໃນຮູບແບບຕ່າງໆບົນພື້ນຖານການຊີ້ນຳ-ນຳພາ, ຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແນໃສ່ການບໍລິການສັງຄົມ ພ້ອມທັງເປັນຕົວແທນໃນການເຜີຍແຜ່ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີລາວ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ບໍລິການແກ່ແຂກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ສ່ວນບັນຫາມີຮ້ານສາວບໍລິການທາງເພດເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫລາຍນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຖວທ ກ່າວວ່າ: ມີຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ສວຍໃຊ້ສາວບໍລິການເພື່ອດຶງດູດລູກຄ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລທາງດ້ານການຄ້າພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະ ການປະຕິບັດ 5 ຂໍ້ຫ້າມໃນສະຖານທີ່ການບັນເທີງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດໂມງເວລາໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການສົ່ງສຽງລົບກວນສັງຄົມອ້ອມຂ້າງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມທີ່ພົບເຫັນຕຳນິວິຈານເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ. ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕະຫລອດຮອດເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັນເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການບັນເທີງໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວບໍລິການຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້, ມອບໃຫ້ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ເປັນຜູ້ອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະ ບັນຫາສາວບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ບາງຄັ້ງກໍມີຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງຝ່າຝືນ ຈຳຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາອົບຮົມ, ຕັກເຕືອນ, ເຮັດບົດບັນທຶກ, ປັບໃໝ, ຖອນໃບອະນຸຍາດ ແລະ ສັ່ງປິດຊົ່ວຄາວຕາມກໍລະນີໜັກ-ເບົາ, ຖ້າຮ້າຍແຮງແມ່ນໄດ້ມີການນຳສົ່ງໄປຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ອື່ນໆນຳອີກ.

ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກຳ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາ, ຕິດຕາມໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ກວດກາເຄື່ອນໄວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງທຸກປະເພດຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທ່ວງທັນເວລາ, ພ້ອມນີ້ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປະຕິບັດເວລາປິດການບໍລິການຄື: ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 24:30 ໂມງ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຖ້າຫາກມີການຝ່າຝືນ ຈະໄດ້ສັ່ງປິດ ຫລື ຖອນໃບອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ.

 

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