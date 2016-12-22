ກະຊວງ ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະສຸມໃສ່ສ້າງຄ່ານິຍົມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານມັກວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມື
ກະຊວງ ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໃນການປູກຈິດສຳນຶກມີທັດສະນະ, ແນວຄິດມັກວິຊາຊີບ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວເຂົ້າຝຶກຝົນພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນສາຂາອາຊີບທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການ.
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫຼື ( ຮສສ ) ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ໂຄງການລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນທຸກລະດັບ ແມ່ນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງກຳລັງແຮງງານທີ່ມີສີມືແກ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານສີມືທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກສູງ ແລະນາຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊຳນານງານຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍຕໍ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ອັນເນື່ອງມາຈາກການສ້າງແຮງງານຜ່ານມາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປຕາມຄວາມມັກຂອງກຳລັງແຮງງານ.
ອີກດ້ານໜື່ງກຳລັງແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງມາຈາກພື້ນຖານການຜະລິດຂອງຂະໜາດນ້ອຍ, ເອກະເທດ, ກະແຈກກະຈາຍ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມຮູ້ວິຊາຊີບ ສີມືແຮງງານຍັງຕ່ຳ, ຂາດທັດສະນະຄະຕິຄວາມອົດທົນຕໍ່ການອອກແຮງງານໃນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຍັງບໍ່ທັນສູງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ, ເວົ້າສະເພາະ ຕາມແຜນດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກດ້ານແຮງງານ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຮອດປີ 2020 ກຸ່ມອາຍຸໃນເກນອອກແຮງງານ ( 15-64 ປີ ) ມີປະມານ 4.7 ລ້ານຄົນ ( 64.5% ຂອງພົນລະເມືອງ ). ໃນນີ້, ກຳລັງແຮງງານປະມານ 4.4 ລ້ານຄົນ ( ເຊິ່ງຄາດຄະແນຄວາມຕ້ອງການກຳລັງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ປະມານ 64%, ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ-ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ແຮ່ປະມານ 12% ແລະ ຂະແໜງ ການບໍລິການປະມານ 24% ).
ເພື່ອພັດທະນາກຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີສີມື ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານເທື່ອລະກ້າວ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງວຽກຄື: ສ້າງຄ່ານິຍົມຈິນຕະນາການໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໃນການປູກຈິດສຳນຶກມີທັດສະນະ, ແນວຄິດມັກວິຊາຊີບ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວເຂົ້າຝຶກຝົນພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນສາຂາອາຊີບທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງຈອດ, ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ, ຊ່າງກໍ່ສ້າງການບໍລິການຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການສ້າງກຳລັງຢູ່ພາຍໃນແລ້ວ, ຂະແໜງ ຮສສ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືດ້ານການຈ້າງງານກັບຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜື່ງເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອສົ່ງແຮງງານໄປອອກແຮງງານ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກວິຊາການຈາກປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນກັບມານຳໃຊ້ຢູ່ປະເທດເຮົາໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສົກປີນີ້ໄດ້ກຳນົດແຜນຈັດຕັ້ງພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດປະມານ 131,600 ຄົນ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດອັນເປັນປັດໄຈສຳຄັນເຊັ່ນ: ງົບປະມານ, ຈຳນວນຄູຝຶກມີຈຳກັດໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາບັນດາສູນຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງໝົດ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ 32,375 ຄົນ ເປັນຍິງ 15,014 ຄົນ ທຽບກັບແຜນການປີໄດ້ພຽງ 244.6%. ພ້ອມນີ້, ການດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ການສະໜອງ ເຊິ່ງໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາມີກຳລັງເພີ່ມຂື້ນ ໃໝ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 48 ພັນກວ່າຄົນ, ເປັນຍິງປະມານ 25 ພັນກວ່າຄົນ, ທຽບກັບແຜນການປີກໍ່ຖືວ່າຍັງໜ້ອຍໄດ້ພຽງ 34% ( ຂະແໜງການກະສິກຳປະມານ 5,200 ຄົນ, ອຸດສາຫະກຳ 13,700 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 29,300 ຄົນ ).