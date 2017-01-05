ການປ່ຽນແປງ ຄ່ານິຍົມຕ້ອງເລີ່ມ ທີ່ຕົວເຮົາ ແລະ ຄອບຄົວກ່ອນ
ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ລວມທັງໄທເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍ ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຫວັງ ຢາກໃຫ້ລູກ, ໃຫ້ຫລານຂອງຕົນ ເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ ໄດ້ມີສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ໃນສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມີວິຊາອາຊີບທີ່ດີ ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກ ໃນບ່ອນທີ່ມີລາຍຮັບສູງໆ, ນັ່ງຫ້ອງແອ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍ ກໍບໍ່ຕ້ອງເປັນກຳມະກອນຂາຍແຮງງານ, ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຄ່ານິຍົມ ທີ່ຜິດໆຖືກໆອີກຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພວມແຜ່ລະບາດ ຢູ່ໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັງຄົມ ມີການປັບປຸງປ່ຽນແປງຄ່ານິຍົມ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການສຶກສາ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ກໍຈະເກີດເຮັດໃຫ້ມີ ການຫວ່າງງານຄົນເຫລືອບໍ່ພໍ ຊອກເຮັດວຽກເຮັດງານຍາກຫລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະປີ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ລົມກັບ ທ່ານອາວຸໂສບຳນານທ່ານໜຶ່ງ ໃນໂອກາດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2017 ນີ້, ທ່ານກ່າວວ່າ: ສັງຄົມບ້ານເຮົາ ເບິ່ງລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ມີການພັດທະນາຫລາຍ, ເສດຖະກິດມີການ ຂະຫຍາຍຕົວເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍແມ່ນແຕ່ລະຄອບຄົວ ມີຖານະດີຂຶ້ນຫລາຍ ມີກິນມີໃຊ້ບໍ່ຂາດ ບໍ່ຄືໃນເມື່ອກອ່ນ, ເກືອບວ່າທຸກຄອບຄົວ ໃນສັງຄົມເມືອງ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໄດ້ກິນແຊບນຸ່ງງາມ, ລູກເຕົ້າໄດ້ມີການສຶກສາທີ່ດີ, ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ, ແຕ່ກໍໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່ວ່າ ເມື່ອສັງຄົມມີການພັດທະນາ ຫລາຍເທົ່າໃດ ຄ່ານິຍົມກໍມີການປ່ຽນແປງ ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ດ້ານການສຶກສາ ແມ່ນຈະເຫັນໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ຜູ້ປົກຄອງຈະສົ່ງລູກຫລານຂອງຕົນ ເຂົ້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບຕ່າງໆ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບືນໃສ່ຮຽນ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະສາດ, ລັດຖະສາດ, ບັນຊີ, ຄອມພີວເຕີ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ບາງຄອບຄົວ ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງຂາຍງົວ, ຂາຍຄວາຍ ເພື່ອສົ່ງລູກຮຽນ ຄິດໃນໃຈວ່າ ເມື່ອຈົບອອກມາ ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຄົນນາຍຄົນ ຫລື ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ທີ່ມີລາຍຮັບເປັນກອບເປັນກຳ ຕ່າງຈາກຈະໄປອົດທຸກອົດຍາກ ຮຽນວິຊາຊີບຕີນແຫລ້ມືດຳ ກໍວ່າກັນໄປເນາະ, ສ່ວນການແຕ່ງກາຍ ກໍຖືເປັນແຟຊັນ, ເປັນຄ່ານິຍົມທີ່ແບບກ້າວກະໂດດ ຈາກທີ່ເຄີຍນຸ່ງສີ້ນມີຕີນ, ເສື້ອຜ້າອາພອນລາວ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີນັ້ນ ກໍໄດ້ປະຖີ້ມແລ້ວ ຫັນມານິຍົມປະເພດສິນຄ້າ ທີ່ມີຫຍີ່ຫໍ້ລາຄາແພງ, ລວມທັງເລື່ອງອາຫານການກິນ ແຫ່ງບໍ່ເວົ້າເຖິງ ບາງຄອບຄົວລູກເຕົ້າ ທີ່ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ມາ ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຮອດອາຫານພື້ນບ້ານລາວ ເຊັ່ນ: ປົ່ນປາ, ເອາະຫລາມ, ອ່ອມບອນ ແລະ ອື່ນໆເປັນແນວໃດຊ້ຳ ຫັນໄປບໍລິໂພກອາຫານຈານດ່ວນ, ຈານເດັດ, ພິດຊາ, ໝີ່ກະປ໊ອງ, ເຂົ້າລາດໜ້າ, ຂາໄກ່ ຫລື ບູເຟ. ນີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ສັງຄົມພວກເຮົາ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຄ່ານິຍົມ ໄປຫລາຍແລ້ວ.
ທ່ານ ບຸນທັນ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ເວົ້າວ່າ: ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄ່ານິຍົມ ແລ້ວຍອມຮັບເລີຍວ່າ ບ້ານເຮົາແລ່ນນຳ ສັງຄົມຕາເວັນຕົກ ແມ່ນກະທັ້ງອາຫານການກິນ, ການນຸ່ງການຖື ລວມທັງ ຈັດງານບຸນຕ່າງໆ ບໍ່ຈັກບຸນເພີ່ນບຸນໂຕ ສະຫລອງກັນຕະຫລອດ, ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ຂອງບັນພະບູລູດ ກໍນັບມື້ຄ່ອຍໆຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄປ ໃຫ້ຄ່ານິຍົມຂອງຊາດອື່ນເຂົາ.
ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ໃນກອງປະຊຸມ ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍມີເນື້ອໃນສຳຄັນບາງຕອນວ່າ: ຖ້າປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ ຫລື ບໍ່ປັບປຸງຄ່ານິຍົມ ໃນການເລືອກ ຂະແໜງການສຶກສາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີການຫວ່າງວຽກ ຫລື ຄົນເຫລືອບໍ່ພໍຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມາ ບາງຂະແໜງການກໍຍັງບໍ່ມີ ວຽກເຮັດງານທຳ, ຖ້າບໍ່ປັບປຸງຄ່ານິຍົມ ໃນຂະແໜງການທີ່ວ່ານີ້ແລ້ວ ເວລາເຂົາເຈົ້າຮຽນຈົບມາ ກໍຈະຊອກວຽກເຮັດງານທຳຍາກ ເປັນແບບນີ້ອີກຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຢາກປັບປຸງ ຄ່ານິຍົມໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງຊາດ ໄວ້ຊົ່ວລູກຊົ່ວຫລານນັ້ນ ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະ ໄທເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບອກລູກສອນຫລານ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຮັກສາຄ່ານິຍົມແບບລາວເຮົາ ໄວ້ຊົ່ວກາລະນາ, ດັ່ງທ່ານ ຜູ້ນຳຮຸ່ນອາວຸໂສ ເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າ: ພາສາບອກຊາດ ມາລະຍາດບອກຕະກຸນ ຫລື ເວົ້າແບບສະບາຍໆແມ່ນ ເສຍວັດທະນະທຳ ກໍຄືເສຍຊາດ ເສຍມາລະຍາດ ຄືເສຍຄຸນສົມບັດຜູ້ດີແລ./.