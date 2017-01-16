ຂະບວນຄາຣາວານຊາວຫນຸ່ມອາສາສະຫມັກຕະລຸມບອນຫວນຄືນຖິ່ນກຳເນີດ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອລວມມູນຄ່າ 30 ລ້ານກີບ ໄປມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ
ວັນທີ 13.1.2017 ຂະບວນຄາຣາວານຊາວຫນຸ່ມອາສາສະຫມັກຕະລຸມບອນຫວນຄືນຖິ່ນກຳເນີດ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ລວມມີ: ເຄື່ງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ ລວມມູນຄ່າ 30 ລ້ານກີບ ໄປມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ ເພື່ອມອບຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງເມືອງ. ນອກຈາກນີ້ ຂະບວນຊາວຫນຸ່ມຈາກສູນກາງ ແລະ ຊາວຫນຸ່ມພາຍໃນ ແຂວງ ຫົວພັນ 100 ກ່ວາຄົນ ຍັງໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຖ້ຳປະທານ ສຸພານຸວົງ ແລະ ຖ້ຳປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ. ແລະ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກິລາ, ຮ່ວມກິດຈະກຳອ້ອມກອງໄຟກັບຊາວຫນຸ່ມພາຍໃນ ເມືອງ ວຽງໄຊ ເພື່ອພົບປະຮັດແຫນ້ນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຊາວຫນຸ່ມຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຄຳຂັວນ 4 ບຸກຂອງສູນກາງຊາວຫນຸ່ມວາງອອກໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ