ຂະບວນຄາຣາວານ ຫວນຄືນຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຖ້ຳປີວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ 2017 ຂະບວນຄາຣາວານ ຫວນຄືນຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ທີ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ໄປທ່ຽວຊົມແລະ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຖ້ຳປີວ, ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງຫລາຍຄົນຮູ້ດີກ່ຽວກັບເຫດການປະຫວັດສາທດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປີ 1964 (ສົງຄາມເພີ່ມທະວີຢູ່ລາວ) ຂອງອາເມລິກາ ແລະ ລູກມື ຫວັງດັບມອດຂະບວນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ເອກະລາດແຫ່ງຊາດຂອງປະຊາຊົນລາວ ເພີ່ມທະວີຄວາມດຸເດືອດ ແລະ ຮຸນແຮງເລື້ອຍໆ. ພວກເຂົາໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີເຂົ້າເຂດປົດປ່ອຍ ຂອງກຳລັງຮັກຊາດດ້ວຍຫຼາຍບັ້ນຮົບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະເພາະຢູ່ຊຽງຂວາງ ພວກເຂົາໄດ້ເປີດຫຼາຍບັ້ນຮົບດ້ວຍຍຸດໂທບາຍ 3 ກ້ຽງ ຄື: ຂ້າກ້ຽງ, ທຳລາຍກ້ຽງ ແລະ ດັບສູນກ້ຽງ. ແຕ່ຍຸດທະສາດບຽດ ຍຶດຂອງພວກເຂົາ; ເຂດປົດປ່ອຍຂອງລາວໄດ້ຖືກກຳລັງຮັກຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາຕໍ່ຕ້ານຢັນຄືນຢ່າງດຸເດືອດ, ພິລະອາດຫານ, ສາມາດຕີຖອຍ ແລະ ເປີດກວ້າງເຂດປົດປ່ອຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສູນກາງພັກ ໂດຍສະເພາະຂອງຄະນະພັກການທະຫານ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ ເປັນຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ສາມາດທັບມ້າງກົນອຸບາຍບຽດຢຶດເຂດປົດປ່ອຍຂອງພວກເຂົາໃຫ້ປະລາໄຊລົງ. ຍ້ອນການປະລາໄຊອັນເຈັບແສບຢູ່ບັ້ນຮົບຕ່າງໆນັ້ນ ຈັກກະພັດອາເມລິກາຈຶ່ງເພີ່ມທະວີຝູງຍົນສູ້ຮົບຍິງທຳລາຍເຜົາຜານເຂດປົດປ່ວຍຢ່າງປ່ວງບ້າ, ໃຊ້ຍົນຖິ້ມລະເບີດຢ່າງບໍ່ເລືອກເປົ້າໝາຍ, ຕະຫຼອດຮອດເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງປະຊາຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດວາອາຮາມ, ນັບທັງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.
ໃນນັ້ນມີເຫດການໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນອາດລືມບໍ່ໄດ້ນັ້ນກໍຄື: ໂສກອະນາດຕະກຳຈາກການຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ຖ້ຳປິວ ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຂອງກຳລັງອາກາດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 1968 ໄດ້ເຂ່ັນຂ້າປະຊາຊົນທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນນັ້ນເສຍຊີວິດພາບດຽວ 374 ຄົນ ໃນພຽງສ້ຽວວິນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນວັນທີ່ 24 ເດືອນພະຈິກຂອງທຸກໆ ປີ ຈິ່ງກາຍເປັນວັນຄຽດແຄ້ນສົງຄາມຮຸກຮານ, ເປັນວັນລະນຶກ ແລະ ໄຫວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ບໍລີສຸດ ເຊິ່ງຕົກເປັນເຫຍື່ອເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດການຄັ້ງນັ້ນ. ພວກເພິ່ນໄດ້ສະຫຼະຊີວິດ, ເລືອດເນື້ອ ເພື່ອເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອຄວາມສົມດູນພູນສຸກຂອງພວກເຮົາໃນວັນນີ້. ແນວໃດກໍຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳປີວ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຫລາຍຢ່າງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ