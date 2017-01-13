ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕ້ອນຮັບຂະບວນຄາຣາວານ ຫວນຄືນຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດລາວ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ
ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຂະບວນຄາຣາວານ “ຫວນຄືນຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດລາວ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ” ໃນຕອນຄໍ່າວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017 ທີ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈອມທອງ ພາຍໃນເທດສະບາຍເມືອງ.
ໂອກາດນີ້ ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນຄາຣາວານໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະ ພາບການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນພາຍໃນ ເມືອງ ຄຳ ຈາກ ທ່ານ ຄຳເພັດ ໄຊຍະພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາງໜຸ່ມເມືອງ ຄຳ. ປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງ ຄຳ ມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ 2.707 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກເຍົາວະຊົນ 2.336 ຄົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມເມືອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນພາຍໃນເມືອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ຄຳ ໄດ້ຮັບການປະກາດເປັນເມືອງ 4 ບຸກ ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທຳອິດຂອງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ນອກຈາກນີ້ ໄດ້ນຳພາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນສ້າງຂະບວນການດ້ວຍການສະແດງສິລະປະຮັບໃຊ້ງານສຳຄັນຕ່າງຯ ຫລາຍຄັ້ງ, ອອກແຮງງານອະນາໄມຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຳນັກງານ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງຯ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສ້ອມແປງຝາຍຊ່ວຍປະຊາຊົນ ໄດ້ 3 ຄັ້ງ, ສ້ອມແປງເຮືອນຊານໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ 2 ຫລັງ ແລະ ອື່ນຯ ແລະ ອື່ນຯ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນພາຍໃນເມືອງ, ລວມເຖີງສະເໜີໃຫ້ສູນກາງຊາວໜຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍໃຫ້ຂັ້ນເທີງຊອກແຫລ່ງທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານຊາວໜຸ່ມຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ, ການສະໜອງອຸປະກອບ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອື່ນ.
ທ່ານ ນວນທອງ ສຸວັນວິໄລ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ໂອລ້ມຕໍ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ມາຮ່ວມພິທີ ໂດຍທ່ານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເອົາໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງໃນຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດຄຳຂັວນ 4 ບຸກ ທີ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວໄດ້ກຳນົດອອກ ເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນເມືອງ ຄຳ ກາຍເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ດີຂອງປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ.
ໃນໂອກາດທີ່ຂະບວນຄາຣາວານ “ຫວນຄືນຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດລາວ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ” ເດີນທາງມາ ເມືອງ ຄໍາ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນຄັ້ງນີ້ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນຍັງໄດ້ນຳເອົາຄອມພີວເຕີ່ຈຳນວນໜຶ່ງຊຸດໄປມອບໃຫ້ຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມເມືອງງ ຄຳ, ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາໃຫ້ໂຮງຮຽນມດທະຍໄມຕອນປາຍຈອມທອງ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດເກືອບ 10 ລ້ານກີບ. ນອກຈາກນີ້ ຂະບວນຄາຣາວານຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກິດຈະກຳທີ່ທາງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມເມືອງ ຄຳ ຮ່ວມກັບ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈອມທອງຈັດຂຶ້ນ.