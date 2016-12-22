ຄຸນຄ່າອາຫານໃນໝາກພ້າວ
ໝາກພ້າວໜ່ວຍໜຶ່ງເຮົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ຄຸນຄ່າສານອາຫານຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງມັນໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:ນ້ຳໝາກພ້າວນັ້ນໃຊ້ເປັນເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ໄດ້,ເນື່ອງຈາກອຸດົມໄປດ້ວຍໂພແທັສຊຽມ.ນອກຈາກນີ້ນ້ຳໝາຫພ້າວຍັງມີຄຸນສົມບັດປອດເຊື້ອໂຣກ ແລະ ເປັນສານລະລາຍໄອໂຊໂທນິກ(ສານລະລາຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເທົ່າກັບພາຍໃນຈຸລັງເຊິ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງເສຍຮູບຊົງ)ເຊິ່ງດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ນ້ຳໝາກພ້າວສີດເຂົ້າຫຼອດເລືອດດຳໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການຂາດນ້ຳ ຫຼື ປະລິມານເລືອດຫຼຸດຜິດປົກກະຕິໄດ້.ນອກຈາກນັ້ນນ້ຳໝາກພ້າວຍັງມີລິດໃນການຫຼຸດຄວາມ
ຮ້ອນ ແລະ ໃຊ້ຂັບພະຍາດແມ່ທ້ອງຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ:ພະຍາດໃບໄມ້,ແມ່ທ້ອງກົມ ເປັນຕົ້ນ.ສຳລັບ
ໃຜທີ່ດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວເປັນປະຈຳກໍ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກຫົວໃຈລົ້ມເຫລວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອາການບວມນ້ຳ ຫຼື
ຕົນໂຕບວມໄດ້ອີກດ້ວຍ.ນວນໝາກພ້າວກໍ່ມີສັບພະຄຸນໃນການບຳລຸງຮ່າງກາຍເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍແກ້ອາການອ່ອນເພຍຫາກນຳນວນໝາກພ້າວມາກິນເປັນປະຈຳໃນຂະນະທີ່ທ້ອງວ່າງກໍ່ຈະຊ່ວຍຂັບພະຍາດໃບໄມ້,ພະຍາດແມ່ທ້ອງໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈາວໝາກພ້າວກໍ່ມີສັບພະຄຸນຂັບພະຍາດແມ່ທ້ອງຄືກັນ.ສ່ວນນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ຈາກກະໂປະໝາກພ້າວຍັງສາ
ມາດນຳມາໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາຂີ້ກາກ,ຂີ້ກ້ຽນ ແລະ ໂຣກຜິວໜັງອື່ນໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.ກາກທີ່ເຫຼືອຈາກການຄັ້ນໝາກພ້າວຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານສັດໄດ້ ແລະ ນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ຈາກການບີບກາກໝາກພ້າວບົດກໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ນຳໄປເຮັດເຄື່ອງສຳອາງໄດ້ ຫຼື ສະກັດເປັນນ້ຳມັນຊີວະພືດ.