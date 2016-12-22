ຄຸນປະໂຫຍດຂອງດອກດາວເຮືອງ
ດອກດາວເຮືອງ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໂດຍທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ບູຊາໃນວັນພຣະ,ຮ້ອຍເປັນພວງມາໄລ ຫລື ເປັນດອກໄມ້ປະດັບຕົບແຕ່ງເພີ່ມຄວາມສວຍງາມໃນພາຂັວນຕ່າງໆແຕ່ນອກເໜືອໄປກ່ວານັ້ນ ດອກດາວເຮືອງ
ຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫລາຍຢ່າງຄື:
- ສັບພະຄຸນດ້ານຢາ: ໃຊ້ດອກດາວເຮືອງປະສົມກັບຂ່າ ແລະ ສະຄ່ານຮັບປະທານເພື່ອແກ້ຝີລົມ ທີ່ມີອາການປວດທ້ອງ,ຕົ້ນໃຊ້ເປັນຢາຂັບລົມໃນລຳໄສ້,ແກ້ຈຸກສຽດ ແລະ ເຈັບທ້ອງ.
- ດອກດາວເຮືອງເປັນພືດທີ່ໃຫ້ສານເບຕາແຄໂຣທີນຈາກທຳມະຊາດ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງການແລ້ວ ຈະປ່ຽນເປັນວິຕາມິນເອ.ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແອນຕິອັອກຊິເດັນໃນການປ້ອງກັນການເກີດ ມະເຮັງຕັບ ແລະ ປອດ.
- ໃຊ້ປະກອບອາຫານໂດຍເພີ່ມລົດຊາດການປຸງຊີ້ນກວາງເຊິ່ງຊາວເອີີຣົບໃນສະໄໝກາງນິຍົມຫລາຍ,ໃຊ້ປະໂຫຍດສີຂອງດອກເປັນສີປະສົມອາຫານສຳລັບມະນຸດ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳອາຫານສັດໂດຍສະເພາະອາຫານໄກ່ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມສີຂອງໄຂ່ແດງ.
- ຕົ້ນ ແລະ ຮາກຂອງດອກດາວເຮືອງ ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດສານແອນຟາເທີອີນິນ ໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ກະເດືອນຝອຍໃນດິນ ໂດຍການໄຖກົບທັງຕົ້ນ ແລະ ຮາກລົງໃນແປງ ປູກພືດເສດຖະກິດ.
- ມີລາຍງານໃນວາລະສານ Journey of Experimental biology ວ່ານັກພຶກສາສາດຊາວ ອິນເດຍGoel ແຫ່ງ Institute of Nuclear and Applied Science ທີ່ນະຄອນ dilhi ໄດ້ປະ ສົບຜົນສຳເລັດໃນການຄົ້ນພົບສານເຄມີ 2 ຊະນິດ ນັ້ນຄື: Errythrosin-B Alpha tethesphene ຫລື alpha-T ໃນດອກດາວເຮືອງເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບສູງຫລາຍໃນການຂ້າລູກນໍ້າຍຸງກົ້ນປ່ອງທີ່ເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອໄຂ້ມາເລເລຍ ແລະ ໄຂ້ສະໝອງອັກເສບເພາະເວລາມັນຖືກແສງແດດມັນຈະສຳແດງລິດທັນທີເຖິງ ແມ່ນວ່າມັນຈະມີປະລິມານໜ້ອຍກໍ່ຕາມມັນກໍ່ສາມາດຂ້າລູກນໍ້າຂອງຍຸງ Anopheles ໄດ້ພາຍໃນ 4 ມື້ ແລະ ເຊື່ອວ່າສາມາດນຳໄປເຮັດເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ກໍ່ບໍ່ເປັນພິດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງສອດຄ່ອງ ກັບທ່ານ I.Kubo ນັກນິເວດວິທະຍາແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລ California ທີ່ Berkelty ກໍ່ໄດ້ພົບວ່າໃນ ດອກດາວເຮືອງມີກຳມະຖັນທີ່ພວກແມງໄມ້ ແລະ ໝອນຕ່າງໆທັງບໍ່ມັັກ ແລະ ຢ້້ານ.