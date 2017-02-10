ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມແຂວງເຊກອງ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07-08 ກຸມພາ 2017 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ບຸດດາວຽງ ເຈົ້າແຂວງໆເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ໃນການພົບປະພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງເທື່ອນີ້, ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ບຸດດາວຽງ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ແຂວງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເສດຖະກິດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນລະດັບ 9,1%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸໄດ້ 1.404 ກວ່າຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ 1.524 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ເກີນຄາດໝາຍເຖິງ 65,67 ກວ່າຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 112% ຂອງແຜນການ. ນອກຈາກນີ້, ຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການປູກ-ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ມີລັກສະນະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍອອກສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມໄປ-ມາ ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງຈາກ 56 ບ້ານ ໃນປີ 2015 ເຫຼືອ 48 ບ້ານ ກວມ 24% ຂອງບັນດາບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຈາກ 2.400 ກວ່າຄອບຄົວ ໃນປີ 2015 ເຫຼືອ 1.800 ກວ່າຄອບຄົວ ກວມ 9% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ.
ໂອກາດນີ້, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ມາຍັງການນຳຂອງແຂວງ-ເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດ ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງເຊກອງ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນງານການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການບໍລິຫານການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງແລະ ຕໍ່ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງການພັດທະນາ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ X ຂອງພັກ, ປີທຳອິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີຄວາມສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍພື້ນຖານ, ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ, ລາຍຮັບຂອງປະຊາກອນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ກໍ່ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕາມ 4 ແຜນງານໃຫຍ່ທີ່ແຂວງໄດ້ກຳນົດໄວ້ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ແຜນການ-ງົບປະມານ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນ, ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ກໍ່ເປັນຂະບວນການດີຂຶ້ນ. ນອກນີ້, ແຂວງເຊກອງ ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ ບໍລິການ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ສະພາບການພົ້ນເດັ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີການຜັນແປໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັນດາຜົນງານ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີບາງບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ບົດບາດຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງລັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ອາຊະຍາກຳ, ອຸບັດເຫດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນບັນຫາກະທົບໃສ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ, ການພັດທະນາບາງອັນທີ່ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນຫາຈາກການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ອື່ນໆ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆນັ້ນ. ໃນປີ 2017 ນີ້ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການກວດກາຄືນ ແລະ ຊັບຊ້ອນບັນດາວຽກງານ ເຂົ້າໃນວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຂວງ ຄື:
ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນທ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫຼຸດ 7% ໂດຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຍົກປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ-ງົບປະມານ ໃຫ້ແຂງແຮງ, ປະຕິຮູບກົນໄກການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ-ໂປ່ງໃສ, ເສີມສ້າງຖານລາຍຮັບໃຫ້ໝັ້ນຄົງ-ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ, ປັບປຸງກົນໄກການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ-ແຜນລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ອີງໃສ່ຜົນກວດສອບ ໃຫ້ມີມາດຕະການເກັບກູ້ຄືນ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ງົບປະມານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍ ທີ່ສົມເຫດ-ສົມຜົນ ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ, ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກູ້ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ເໝາະສົມ, ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດເປີດ-ຕະຫຼາດພັນທະບັດ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ພ້ອມທັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜູ້ໃຫ້ກູ້ຍືມແຫຼ່ງສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງສຳລັບແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານລະບຽບການ ໃນກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ-ເມືອງ ໃຫ້ຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ແກ້ໄຂຂັ້ນຂອດຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສະດວກ, ກົດໜ່ວງ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທັງເປັນການເພີ່ມຕົ້ນທຶນ ໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍການປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປີ 2016 ແລະ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ໃຫ້ແຂວງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕື່ມ ອີງໃສ່ແຜນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງ.
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດ-ການບໍລິການ ໂດຍສຸມໃສ່ອຜນທີ່ເຮົາມີທ່າແຮງ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານກະສິກຳ, ຍູ້ແຮງເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ, ການຄ້າ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮຽຮູ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ໃນເງືາອນໄຂແຫ່ງການເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ການຮ່ວມມືໃນກອບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ.
ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນາ-ສັງຄົມ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ-ສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ກໍ່ຄືເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງກະລຶມ ທີ່ຍັງເປັນເມືອງທຸກຍາກ, ຮ່ວມກັບບັນດາທ່າແຮງຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ໂຄງການໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ. ໃນນັ້ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການສະໜອງນ້ຳສະອາດ ແລະນ້ຳເພື່ອການຜະລິດ ຍົກສູງດ້ານໂພຊະນາການ. ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນຕ້ອງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຄູ, ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະນຸບານ ຈົນຮອດຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ, ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ລວມເຖິງການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ-ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານຕົວຈິງ.
ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາຄືນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄາດໝາຍ, ແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ນຳເອົາປະເທດຊາດ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ໂດຍນຳໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດພູມີປະເທດທີ່ມີຂອງແຂວງ.
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃນສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຢ່າງເຄັ່ງຂັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ. ໃນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.
ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳທີ່ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ການພັດທະນາ ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.
ນອກນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງເຊກອງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍການຮ່ວມກັນພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມແນວຊາຍແດນ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳເຊກອງ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 16 B ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ມູນຄ່າກວ່າ 1,6 ຕື້ເຢັນ(ສະກຸນເງິນຍີ່ປຸ່ນ) ທີ່ຄາດວ່າຈະສຳເລັດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີ 2018, ຢ້ຽມຊົມສວນສາທິດການປູກໜໍ່ໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ທີ່ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງ, ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກກາເຟຄຸນນະພາບເຂດເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ປູກຜັກກະລ່ຳປີເປັນສິນຄ້າ ທີ່ກຸ່ມຜະລິດ ບ້ານຫຼັກຂາວ .