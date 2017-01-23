ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳຫ້ອງວ່າການ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທັງເປັນໂຄສົກລັດຖະບານ ໄດ້ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ກ່ຽວກັບດຳລັດສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ
ນັບແຕ່ ສື່ມວນຊົນບາງສື່ກໍ່ໄດ້ອອກຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າ : ໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ 2017 ນີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ ປະກາດໃຊ້ດຳລັດສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ. ນັບວ່າເປັນນິຕິກຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສະບັບໜຶ່ງ ຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2017 ນີ້.
ແລະການປະກາດໃຊ້ດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວ່າ :
ນັບແຕ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນມາ ພັກ ແລະ ລັດເຮົາໄດ້ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໂດຍສະເພາະໄດ້ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍປະ ກອບພາຫະນະປະຈຳຕຳແໜ່ງໃຫ້ພະນັກງານການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ມາຮອດປີ 2001 ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ລົງນາມປະກາດໃຊ້ດຳລັດສະບັບເລກທີ 81/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2001 ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳ. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 16 ປີຜ່ານມາ, ດໍາລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຊຶ່ງໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການນຳຂັ້ນສູງຫຼາຍລຸ້ນ ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດມອບໝາຍເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເຫັນວ່າເນື້ອໃນຂອງດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ ມີຫຼາຍຈຸດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນໄລຍະປະຈຸບັນ, ອີກປະການໜຶ່ງ ໃນມໍ່ໆມານີ້ການຈັດຊື້, ການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູງ ມີລັກສະນະຟຸມເຟືອຍ, ປະ ກອບລົດປະເພດຫຼູຫຼາ, ລາຄາແພງບົວລະບັດຮັກສາຍາກ ຊຶ່ງເປັນການສິ້ນເປືອງງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງທີ່ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປະ ຊາຊົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຍັງທຸກຍາກ.
ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 27-28 ຕຸລາ 2016 ກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ ຮ່ວມກັບຄະນະເລຂາທິ ການສູນກາງພັກ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ຊີ້ນຳວ່າ : “ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ກວດກາຄືນບັນດານິຕິກຳທີ່ມີແລ້ວ ອັນໃດຄວນປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ, ອັນໃດຈຳເປັນສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ມີປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ ແລະ ຍືນຍົງ ”; “ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງການປະກອບພາຫະນະ (ລົດ) ປະຈຳຕຳແໜ່ງໃຫ້ການນຳຂັ້ນສູງ, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງລາຄາທີ່ເໝາະສົມ-ບໍ່ແພງເກີນໄປ, ການບຳລຸງຮັກສາສະດວກ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ; ຂັ້ນກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາຄວນຢູ່ໃນຍີ່ຫໍ້ແນວໃດ, ປະກອບໃຫ້ຈັກຄັນ; ກຳມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຂັ້ນທຽບເທົ່າຄວນແນວໃດ… ” ປະຕິບັດຕາມຈິດໃຈຊີ້ນຳດັ່ງກ່າວ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກາດໃຊ້ດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳຂັ້ນສູງ.
ການປະກາດໃຊ້ດຳລັດເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 69/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015; ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະ ບັບປັບປຸງ ເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015, ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ສະບັບເລກທີ 12/ລບ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2016.
ການປະກາດໃຊ້ດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ ທີ່ໄດ້ຫັນເປັນດຳລັດຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ ລາວ ຊຸດທີ VII ໄດ້ລົງນາມປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 78/ລບ, ລົງວັນທີ 10 ມີນາ 2015, ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕາ 8 ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້, ປະກອບ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພາຫະນະຂອງລັດ (ຂໍ້ 8.1, 8.2, 8.3 ແລະ 8.4) ແນໃສ່ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳຂັ້ນສູງປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ທາງດ້ານເສດະຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ສ້າງຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃຫ້ແກ່ທົ່ວສັງຄົມ.
ດຳລັດສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2017 ປະກອບດ້ວຍ IV ໝວດ ແລະ 12 ມາດຕາ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ເນື້ອໃນ ແລະ ລະບຽບການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳຂັ້ນສູງນັບແຕ່ປະເພດ I ຮອດປະເພດ IV ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຕຳແໜ່ງບໍລິຫານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 99/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2008.
ໝວດທີ I ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ລວມມີ 4 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ :
ກຳນົດລະບຽບການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງປະເພດ I ຫາ IV ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຍກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ລວມສູນ; ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້ ແນ່ໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.
ມາດຕາ 2 ນິຍາມຄວາມໝາຍລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ :
ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ແມ່ນຊັບສົມບັດລວມ ທີ່ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ປະກອບໃຫ້ພະນັກ ງານການນຳລະດັບສູງ, ຊຶ່ງດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກຄອງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທຸລະກິດສ່ວນຕົວ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບໃນດຳລັດສະບັບນີ້ :
ການນຳ : ໝາຍເຖິງພະນັກງານລະດັບສູງ ຫຼື ຂັ້ນສູງທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູງກາງ.
ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກຄອງ ຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ປະເພດ I ປະ ກອບມີ : ປະທານປະເທດຄວບຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ.
ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກຄອງ ຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ປະເພດ II ປະກອບມີ : ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກຄອງ ຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ປະເພດ III ປະກອບມີ : ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຂອງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ປະທານກຳມາທິການ ແລະ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສານປະ ຊາຊົນສູງສຸດ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ປະທານ ຫຼື ເລຂາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ເຈົ້າແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.
ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກຄອງ ຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ປະເພດ IVປະກອບມີ : ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຂອງພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຮອງປະທານກຳມາທິການ ແລະ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະ ທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຮອງປະທານ ຫຼື ຮອງເລຂາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຫຼວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ຂອງດໍາລັດ :
ດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຊ້ສຳລັບພະນັກງານການນຳລະດັບສູງປະເພດ 1 ຫາ 4 ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກຄອງ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະ ຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ສຳລັບການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສຳລັບຕຳແໜ່ງບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆ ຈະມີການຄົ້ນຄວ້າສະເພາະຕ່າງຫາກ.
ໝວດທີ II ວ່າດ້ວຍການປະກອບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ລວມມີ 4 ມາດຕາ ນັບແຕ່ມາດຕາ 5 ຫາມາດຕາ 8 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນລະອຽດດັ່ງນີ້ :
ມາດຕາ 5 ລະບຽບການປະກອບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ :
ເມື່ອການນຳທ່ານໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການປະກອບລົດປະ ຈຳຕຳແໜ່ງໂດຍອີງຕາມຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກຄອງ;
ເມື່ອການນຳທ່ານໃດໜຶ່ງພົ້ນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 3 ໃຫ້ປະຕິ ບັດການຖອນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ (ລົດເກັງ) ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ສຳລັບການຖອນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງ ປະເພດ 1, 2 ແລະ 3 ໃຫ້ຖອນຄືນຄັນໃດຄັນໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 6 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ (ຕີລາຄາປະເມີນຂາຍ ຫຼື ມອບເປັນຂອງຂວັນ) ໃຫ້ຜູ້ພົ້ນຕຳແໜ່ງຕາມການຕົກລົງຂອງຂັ້ນເທິງ.
ການປະກອບ ແລະ ການນຳໃຊ້ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນຕາມລະບອບຕຳແໜ່ງດຽວ, ຊຶ່ງເປັນຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ຄວບຫຼາຍຕຳແໜ່ງ);
ເມື່ອການນຳທ່ານໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ, ໝູນວຽນ ແລະ ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ ໃໝ່ ທີ່ທຽບເທົ່າຕຳແໜ່ງເກົ່າ ໃຫ້ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ປະກອບໃຫ້ໃນຜ່ານມາ. ກໍລະນີໄປຮັບໜ້າທີ່ສູງກວ່າ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າຕຳແໜ່ງເກົ່າ ໃຫ້ຖອນລົດທີ່ໄດ້ປະກອບໃຫ້ຜ່ານມາ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ໃໝ່.
ມາດຕາ 6 ການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ.
ການນຳລະດັບສູງປະເພດ 1 ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງໃຫ້ຈຳນວນ 3 ຄັນ :
– ປະເພດລົດເກັງ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ.
– ລົດສຳຮອງປະເພດລົດຈິບ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 4,500 ຊີຊີ.
– ລົດກະບະ 4 ປະຕູ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ.
– ປະກອບນ້ຳມັນທັງໝົດ 500 ລິດຕໍ່ເດືອນ.
ການນຳລະດັບສູງປະເພດ II ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ 2 ຄັນດັ່ງນີ້ :
- ປະເພດລົດເກັງ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,000 ຊີຊີ.
- ປະເພດລົດຈິບ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 4,500 ຊີຊີ.
- ປະກອບນ້ຳມັນທັງໝົດ 350 ລິດຕໍ່ເດືອນ.
ການນຳລະດັບສູງປະເພດ III ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ 2 ຄັນດັ່ງນີ້ :
- ລົດເກັງ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 2,500 ຊີຊີ.
- ລົດກະບະ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 2,500 ຊີຊີ.
- ປະກອບນ້ຳມັນທັງໝົດ 300 ລິດຕໍ່ເດືອນ.
ການນຳລະດັບສູງປະເພດ IV ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ 1 ຄັນດັ່ງນີ້ :
- ລົດເກັງ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 2,000 ຊີຊີ.
- ປະກອບນ້ຳມັນທັງໝົດ 200 ລິດຕໍ່ເດືອນ.
ການນຳລະດັບສູງປະເພດ III ແລະ ປະເພດ IV ໃຫ້ປະກອບລົດຮັບໃຊ້ລວມ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງນີ້
- ປະເພດລົດຈິບ 1 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 4,500 ຊີຊີ ແລະ ປະເພດລົດຈິບ 2 ຄັນ, ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ.
- ກໍລະນີທີ່ພາກສ່ວນໃດມີລົດຫຼາຍກວ່ານີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດການຖອນ ເພື່ອປະກອບ ຫຼື ຊື້ໃໝ່ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ບໍ່ມີ.
- ມອບໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລວມໄວ້ຢູ່ສຳນັກ ງານ-ອົງການຕົນ ບໍ່ອະນຸຍາດປະກອບເປັນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງໃຫ້ພະນັກງານການນຳປະເພດ III ແລະ IV ທ່ານໃດທ່ານໜຶ່ງອີກ.
ມາດຕາ 7 ອົງການຮັບຜິດຊອບການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ມີດັ່ງນີ້ :
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບຄົ້ນຄວ້າປະກອບ, ຖອນ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງແຕ່ລະປະເພດ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງໃນປະຈຸບັນ.
ມາດຕາ 8 ອາຍຸການນຳໃຊ້ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ມີດັ່ງນີ້ :
ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳທີ່ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ໂດຍສະເລ່ຍ 10 ປີ ຫຼື ຮອດໄລຍະ 150,000 ກິໂລແມັດ ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ຊື້ໃໝ່, ຖອນ, ຈັດສັນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍໃໝ່ ແລະ ຊຳລະສະສາງຕາມລະບຽບການ.
ແຕ່ລະປີໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ການນຳສັງກັດຢູ່ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳຕາມລະບຽບການ.
ໝວດທີ III ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລວມມີ 2 ມາດຕາ ຄື : ມາດຕາ 9 ແລະ ມາດຕາ 10 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້ : ມາດຕາ 9 ການກວດກາລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄືນການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງຄືນໃໝ່ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມດຳລັດສະ ບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 10 ການປະເມີນຜົນ :
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ການນຳສັງກັດຢູ່ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດ ຖະບານແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ IV ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ລວມມີ 2 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 11 ແລະ ມາດຕາ 12 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້ :
ມາດຕາ 11 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :
ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງປະເພດ I ຫາ IV ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານການປົກ ຄອງໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 12 ຜົນສັກສິດ.
ດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເປັນຕົ້ນໄປ.
ດຳລັດສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນດຳລັດສະບັບເລກທີ 81/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2001 ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳ.
ດຳລັດ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນ ກ່ຽວກັບການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງ ທີ່ຂັດກັບດຳລັດສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດເລກທີ 15/ນຍ ມີແນວໃດແດ່ ?
ດຳລັດສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳ ແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແມ່ນປະເພດນິຕິກຳບັງຄັບທົ່ວໄປຂອງລັດຖະບານ, ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດັ່ງນີ້ :
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 ວ່າດ້ວຍການຖອນ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງການນຳລະດັບສູງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຖອນ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ຂອງການນຳລະດັບສູງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມດຳລັດ ສະ ບັບເລກທີ 15/ນຍ.
ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ດັ່ງນີ້ :
ເຫັນດີໃຫ້ຖອນຄືນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແລະ ລົດຮັບແຂກຢູ່ສູນກາງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທີ່ເປັນປະເພດລົດ Benz, BMW ແລະ ລົດປະເພດອື່ນໆ ທີ່ບໍເໝາະສົມກັບຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 6 ຂອງດຳລັດສະບັບເລກທີ 15/ນຍ.
ສຳລັບແຜນການຈັດຊື້ ແລະ ປະກອບລົດ ແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນດັ່ງນີ້ :
- ຊຸດທີ 1 : ຈັດຊື້ ແລະ ປະກອບລົດ ເພື່ອທົດແທນລົດທີ່ໄດ້ຖອນຄືນນັ້ນ ໃຫ້ການນຳລະດັບສູງປະເພດ I, II ແລະ ລົດຂັບແຂກຢູ່ສູນກາງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ.
- ຊຸດທີ 2 : ຈັດຊື້ ແລະ ປະກອບລົດ ໃຫ້ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງປະເພດ III ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ.
- ຊຸດທີ 3 : ຈັດຊື້ ແລະ ປະກອບລົດ ໃຫ້ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງປະເພດ IV ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ.
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 06/ນຍ ຂ້າງເທິງນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 07/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການຖອນ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງການນຳລະດັບສູງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ປະກອບຕົວແທນຈາກຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຄະນະລວມທັງໝົດ 11 ທ່ານ. ຄະນະດັ່ງກ່າວມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນ ແລະ ກຳນົດວິທີການມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດເລກທີ 15/ນຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດ.