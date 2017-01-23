ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນໄປຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນວາປີ ແລະເມືອງຕຸມລານແຂວງສາລະວັນ
ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນທັງເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼາງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍຂະນະໄດ້ລົງພົບປະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບ້ານນາລັນ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້ທ່ານໄດ້ຟັງການລາຍງານຈາກປະທານ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາທີ 6 ປະກອບມີ 3 ບ້ານ, ມີຈຳນວນ 212 ຫຼັງຄາເຮືອນ ມີພົນລະເມືອງ 1205 ຄົນ 618 ຄົນ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດນາ ແລະ ລ້ຽງສັດ ມີ ໂຮງຮຽນ ມ ຕົ້ນ 1 ແຫ່ງ ຄູສອນ 8 ຄົນ, ນັກຮຽນ 50 ຄົນ. ປະຖົມ 3 ແຫ່ງ ຄູປະຖົມ 10 ຄົນ ນັກຮຽນ 212 ຄົນ. ໂດຍມີອາຊີບ ປຸກ ພືດທັນຍາຫານ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ມີຄວາຍ 392 ໂຕ, ງົວ 1067 ໂຕ. ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ສະມາຊິກສະພາເຂດເລືອກຕັ້ງ 14 ແຂວງສາລະວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼາງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໂອລົມອຳນາດການປົກຄອງພ້ອມດ້ວຍ ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ ເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ທຳການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ,
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ລາຍງານເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງແຂວງສາລະວັນ, ພ້ອມກັນນີ້ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ແລະຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆຈາກປະຊາຊົນ ພ້ອມກັນນີ້ຍັງທ່ານຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະນຳເອົາບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າປະຊາຊົນຍັງຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຂຶ້ນໄປສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕື່ມອີກ. ຫຼັງຈາກໂອລົມ ທ່ານໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນຕື່ມອີກ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສືບຕໍ່ໄປພົບປະ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ຫ້ວຍຫວ້າເມືອງຕຸ້ມລານຕື່ມອີກ, ໂອກາດນີ້ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ໂອລົມກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນປະຖົມບ້ານຫ້ວຍຫວ້າຕືມອີກ.