ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພະນັກງານນັກຮົບຜູ້ເສຍອົງຄະ
ເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ – ລັດຖະບານ ທີ່ມີຕໍ່ພະນັກງານ ປະຕິວັດອາວຸໂສ, ພະນັກງານເສຍອົງຄະທີ່ໄດ້ອຸທິດຕົນ ເພື່ອພາລະກິດ ປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ສະນັ້ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນ ສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (20 ມັງກອນ 1949 – 20 ມັງກອນ 2017) ຄົບຮອບ 68 ປີນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ ອວຍພອນ ພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສ,ສູນເສຍອົງຄະ ຄະນະພິເສດ 790, ສູນພັດທະນາ 489, ໂຮງງານຜະລິດອົງຄະທຽມ ແລະ ຟື້ນ
ຟູສະມັດຖະພາບ 686, ເມື່ອວັນທີ 18 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ບ້ານໄຮ່, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນໂອກາດນີ້,ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກ – ລັດຖະບານ ກ່າວສະແດງຄວາມຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂອງພັກ – ລັດຖະບານມາຍັງບັນດາພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສ ບຳນານ, ເສຍອົງຄະ, ພິການຕະຫຼອດຮອດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເນື່ອງໃນວັນສ້າງ ຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 68 ປີ, ໂດຍທ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະພັກຄະນະນຳ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການ ພາຍໃນສູນດັ່ງກ່າວຈົ່ງເຊີດຊູນ້ຳໃຈປະຕິວັດ, ຮັກຊາດ ແລະ ເຊີດຊູມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີອັນເປັນປຶກ ແຜ່ນ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກ-ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຂໍໃຫ້ປ້າລຸງ,ອາວອາ ແລະ ເພື່ອນມິດສະຫາຍສືບຕໍ່ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກ ຫຼານ ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ ອວຍພອນບັນດາພະນັກງານ ປະຕິວັດ, ບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການ, ລຸງປ້າ, ອາວອາ, ເພື່ອນມິດສະຫາຍ, ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ, ພ້ອມກັນພັດທະນາຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດໃຫ້ອຸດົມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ເພື່ອເປັນການ ສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໃນໂອ ກາດສຳຄັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ນຳເອົາເງິນ ແລະ ວັດຖຸປັດໃຈຈຳນວນໜຶ່ງ ມອບໃຫ້ແກ່ 3 ສູນເສຍອົງຄະດັ່ງກ່າວ ລວມມູນຄ່າ 190 ລ້ານກີບ.