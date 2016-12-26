ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນແຂວງຫົວພັນ ເຄັ່ງຄັດ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນທັນ ເວລາ
ວັນທີ 22 ທັນວາ ນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໂອ້ລົມໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແກ່ຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງ ແລະພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ພ້ອມດ້ວຍລັດຖະກອນແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ຄະນະພັກ ອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດປະຕິບັດມາດຕະການ ປະຢັດ ຕ້ານການຟຸມເຟື່ອຍ ແລະ ປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍສະເພາະການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ-ຄູ-ອາຈານ-ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ໃຫ້ໄດ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ໃນທຸກໆທ້າຍເດືອນ.
ພ້ອມນັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ກັບບັນດາເຜົ່າຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງເຜົ່າ ແລະ ຂອງຊາດໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບຍຸຕິທຳ, ພ້ອມກັນຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູກຽດຊື່ສຽງຖິ່ນກຳເນີດ ຂອງພັກຂອງລັດ, ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ. ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ຄວບຄຸມບັນດາໜີ້ສິນຂອງລັດ ຜັນຂະຫຍາຍ5 ທ່າແຮງຫລັກ ເພື່ອພັດທະນາແຂວງຫົວພັນ ຕາມທິດສີຂຽວ ຍືນຍົງເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທຳສັງຄົມ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກຢູ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ດ້ານຈັນຍາບັນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ຄະນະພັກອຳນາດການປົກ ຄອງທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງກຳແໜ້ນແນວທາງຫັນປ່ຽນໃໝ່ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ.