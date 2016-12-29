ນາຍົກເນັ້ນສຸມໃສ່ການຜະລິດສະອາດສ້າງກະສິກຳລາວໃຫ້ເດັ່ນໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ
ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະຫຍາຍຈຸດທີ່ດີເປັນພື້ນຖານ, ທັງຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ພວມປະເຊີນຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກຈື່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼີກລ້ຽງການນຳໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີໃນດິນ ແລະ ຫັ່ນມາໃຊ່ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ພ້ອມດຽວກັນຕ້ອງໄດ້ຫັ່ນສູນຄົ້ວຄວ້າທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ມີໃຫເປັນສູນທີ່ສາມາດຮັບໃຊ້ ແລະ ບໍລິການດ້ານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຮູບປະທຳໃຫ້ໄດ້.
ກອງປະຊຸມກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2016 ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ທັນວາ 2016, ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ( ICTC ) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວປະເທດ.
ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານນາຍົກ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະ ທິດພັດທະນາສຳລັບປີ 2017 ແລະ ຊຸຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຕົ້ນຕໍແມ່ນວຽກກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໝາຍວ່າ ມີຜົນຜະລິດທາງກະສິກຳ ຕ້ອງຮັບປະກັນທາງດ້ານຕະຫຼາດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ກະຊວງມີແຜນງານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານເຄມີ, ປຸ໋ຍເຄມີເພື່ອສ້າງເປັນທ່າແຮງອັນໄດ້ປຽບຂອງປະເທດໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ມີສິນຄ້າກະສິກຳສະອາດ, ປອດສານພິດ, ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກສົນໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍ ແລະ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວກິນອາຫານທີ່ສະອາດ. ຫັນການຜະລິດມີຈດສຸມ, ມີການກຳນົດເຂດການຜະລິດສະເພາະ, ຫັນໄປສູ່ອຸຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງກະສິກຳ, ເຮັດໃຫ້ກະສິກຳຕ້ອງເປັນກະສິກຳສະອາດແທ້, ເປັນສີຂຽວ, ຕ້ອງກຳນົດສິນຄ້າປາຍແຫຼມ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໃຫຍ່; ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຄຸດຄົ້ນແຫຼ່ງທຶຶນມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ; ປັບປຸງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງແຕ່ຫົວທີຕ້ອງມີການປະສານງານໃຫ້ໄວເມື່ອພົບບັນຫາ. ການຜະລິດສິນຄ້າເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານຄນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເຂດການຜະລິດເປັນອັນສະເພາະ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າດຽວກັນ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ໃຫ້ຊ່ວຍຊາວສວນຢາງພາລາ.
ທ່ານຍັງເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ, ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເພື່ອຍົກສະມັດຖະພາບ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ແຮງງານ, ທັງຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ຮັບໃຊ້ວຽກງານກະສິກຳ; ວຽກງານປ່າໄມ້, ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍໃຫ້ລວມສູນຢູ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສ່ວນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດໃນສະເພາະໜ້າ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງແຜນພັດທະນາໃຫ້ລະອຽດໄປລວງດຽວກັນ ຕາມ 3 ປະເພດຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ຮອງຮັບເອົາແລ້ວນັ້ນ ( 91 ຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, 145 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລຳເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ້ານທຳມາຫາກິນແບບຖາວອນ 213 ບ້ານຈຸດສຸມສ້າງຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ). ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກວິຊຊາການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ສັດຕະວະແພດ, ປ້ອງກັນ ແລະ ກັກກັນສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດສັດ; ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂຮງງານປຸ໋ຍຊິວະພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບັນດາສູນບໍລິການດຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການປະຊາຊົນໄດ້ແທ້ໆ ເພາະຜ່ານມາມີສູນແຕ່ຂາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.