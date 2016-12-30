ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານເອົາໃຈໃສ່ຫລາຍບັນຫາສຳຄັນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທົ່ວປະ ເທດ ປະຈຳປີ 2016 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ທັນວານີ້, ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານດັ່ງກ່າວເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ພ້ອມເອົາໃຈໃສ່ການຈັດສັນກຳລັງແຮງງານ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານໃຫ້ລະອຽດ, ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນແຮງງານທີ່ສຳນານງານ ແລະ ມີສີມືທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ສຳລັບວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ອື່ນ
ໆ, ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຖືກເປົ້າໝາຍເປັນຕົ້ນ ຜູ້ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອ ພັດບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ, ກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ພັດບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ຊຶ່ງມັນໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຕາໜ່າງການເຮັດວຽກ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນເທົ່າທີ່ຄວນ, ພ້ອມນີ້ ຍັງມີການປອມແປງເອກະສານ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງແພ່ຫລາຍ, ຊຶ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ແລະ ບໍ່ເປັນທຳ, ແຕ່ຖ້າຫາກມີຕາໜ່າງກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.
ທ່ານນາຍົກກ່າວວ່າ: ຜ່ານການຮັບຟັງການລາຍງານຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຫລາຍວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະການກຳນົດວິໄສທັດຮອດປີ 2020, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IV ຮອດປີ 2020, ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ພ້ອມນີ້ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສູ້ຊົນພັດທະນາກຳລັງແຮງງານລາວ ເມື່ອທຽບໃສ່ຫລາຍປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະມີສີມື, ຄວາມສາມາດ,ຄວາມເຂັ້ມງານດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ.