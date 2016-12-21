ນາຍົກ ເນັ້ນໃຫ້ເຄັ່ງຄັດມາດຕະການປະຢັດ ຕ້ານການຟຸມ ເຟືອຍ ໃຫ້ການນຳເປັນແບບຢ່າງ
ຕາມຂ່າວຈາກ ຂປລ. ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ມາດຕະການປະຢັດ ຕ້ານການຟູມເຟື່ອຍ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ການນຳຂັ້ນສູງເປັນແບບຢ່າງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບ ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2016 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍທ່ານ ນາຍົກໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃນຫລາຍຈຸດທີ່ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດມາເປັນປີທີ 2 ແລ້ວ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2017, ພ້ອມທັງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ ຕາມແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍສະເພາະການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ-ຄູ-ອາຈານ-ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ໃຫ້ໄດ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ໃນທຸກໆ ທ້າຍເດືອນຂອງປີ 2017, ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ຄວບຄຸມບັນດາໜີ້ສິນຂອງລັດ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ ຕ້ານການຟູມເຟື່ອຍ.
ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງຈຸດສຳຄັນວ່າ: ໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ ຕ້ານການຟູມເຟື່ອຍ ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ສະເໜີ ແລະ ເຄີຍເວົ້າໄປແລ້ວ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເຊັນອອກມາເປັນຄຳສັ່ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນປີ 2013 ເຊິ່ງໄດ້ກວມລວມຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບມາດຕະການ ປະຢັດຕ່າງໆ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຖ້າປະຕິບັດກໍ່ໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຫລື ອາດຈະປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ສະນັ້ນ ຄວນມີການແຍກອອກມາປະຕິບັດ ໃນແຕ່ລະກຳລະນີໄປ, ເຊິ່ງພາຍໃນລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນ ໃນກໍລະນີການນຳໃຊ້ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ໃຫ້ເໝາະສົມ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ລົດຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີລາຄາແພງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະການປະຢັດ ຕ້ານການຟູມເຟື່ອຍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກມາແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ເຊິ່ງທ່ານນາຍົກ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຍີນ ດີສົ່ງລົດ ທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ລາຄາແພງຄືນໃຫ້ແກ່ລັດ ແລ້ວປະມູນຂາຍ ເຊິ່ງສາມາດຊື້ລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ໄດ້ອີກ 3 ຄັນ ເຊິ່ງສາມາດກຸ້ມໄດ້ຕຳແໜ່ງ 3 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນການປະຕິບັດມາດຕະການ ປະຢັດອີກກໍລະນີໜຶ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທ່ານນາຍົກ ຍັງກ່າວວ່າ: ທາງກົມການເມືອງ ກໍຕົກລົງເຫັນດີກັນ ໃນການປະຕິບັດໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແລະ ການນຳຂັ້ນສູງຄວນນຳພາເປັນແບບຢ່າງ ເຊິ່ງສາມາດຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໄດ້ອີກເຊັ່ນ: ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ປະຢັດນ້ຳມັນອີກດ້ວຍ. ການປັດຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ໄດ້ເປັນການລົບກວນ ຫລື ການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍກຳລັງໃຈ ໃນການເຮັດວຽກ ຫລື ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແຕ່ໃນທາງດຽວກັນ ບາງພາກສ່ວນ ຊ້ຳພັດຍັງບໍ່ມີລົດປະຈຳຕໍາແໜ່ງ ແຕ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ບາງພາກສ່ວນຊ້ຳພັດມີຫລາຍຈົນເກີນໄປ. ສະນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ແລະ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ຈຶ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພາກສ່ວນ ຫລື ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໃຫ້ໄປສຶກສາວ່າມີລົດຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີລາຄາແພງຈັກຄັນ ທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ແລ້ວປະມູນຂາຍ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາລົດຄັນອື່ນ ທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ເໝາະສົມກັບຕຳແໜ່ງໄປປ່ຽນແທນໃຫ້ ເຊິ່ງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍເຫັນດີ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ ຕ້ານການຟູມເຟື່ອຍກໍລະນີນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ.