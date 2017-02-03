ບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັ້ນ ກິລາໃນງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊເປັນເຈົ້າພາບ
ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແບ່ງກັນໄປແຂວງລະ 1 ຫລຽນຄຳຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາຍິງໜ້າເກັກໃນງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2017 ຊຶ່ງມີຊີງໄຊກັນ 2 ຫລຽນຄຳ ຄື: ປະເພດທີມຊາຍ ໄລຍະ 15 ແມັດ: ນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ຫົວພັນ ທີ່ປະກອບມີ ທ.ຊົວງຊົງ, ທ້າວ ລາວັນ, ທ. ຄໍມົວ ແລະ ທ. ຈິກ ໄດ້ຫລຽນຄຳ ຍິງໄດ້ 228 ຄະແນນ, ຫລຽນເງິນເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຍິງໄດ້ 227 ຄະແນນ ແລະ ຫລຽນທອງເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ອັດຕະປື ຍິງໄດ້ 224 ຄະແນນ. ປະເພດທີມຊາຍ ໄລຍະ 20 ແມັດ: ນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ທ. ຢູຊົ່ງ, ທ. ລີປໍຢັ້ງ, ທ. ເຢຈັ້ງ ແລະ ທ.ບຸນອັນ ໄດ້ຫລຽນຄຳ ຍິງໄດ້ 205 ຄະແນນ. ຫລຽນເງິນເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຍິງໄດ້ 200 ຄະແນນ ແລະ ຫລຽນທອງເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ອັດຕະປື ຍິງໄດ້ 199 ຄະແນນ.
ທ. ຕະວັນ ພົມມະວົງ ກາຍເປັນນັກກິລາຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຫຼຽນຄໍາມາໃຫ້ແກ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດໂດຍໄດ້ຈາກປະເພດ ປຸ້ມເຊ້ ຫລື ປະເພດຟ້ອນສິລະປະ ການແຂ່ງຂັນກິລາເທັກຄອນໂດໃນງານກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2017 ຊຶ່ງເປັນມື້ທຳອິດຂອງານການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດນີ້ ມີຊີງໄຊ 5 ຫລຽນຄຳຈາກ 5 ລາຍການ ຄື: ປະເພດຊາຍດ່ຽວ: ທ. ຕະວັນ ພົມມະວົງ ຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຫລຽນຄຳ, ທ. ທອງສຸກສັນ ແກ້ວມົນຕີ ຈາກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຫລຽນເງິນ. ສ່ວນຫລຽນທອງຮ່ວມເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ປະເພດດ່ຽວຍິງ: ນ. ວັນປະເສີດ ໄຊຍະຄຳ ຈາກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ຫລຽນຄຳ. ນ. ປູປ້ຽວ ພົງສະຫວັດ ຈາກ ແຂວງ ຫລວງພະບາງໄດ້ຫລຽນເງິນ, ສ່ວນຫລຽນທອງຮ່ວມເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ຈໍາປາສກ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ປະເພດທີມຊາຍ: ນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເຈົ້າພາບໄດ້ຫລຽນຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງໄດ້ຫລຽນເງິນ, ສ່ວນຫລຽນທອງຮ່ວມເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ປະເພດທີມຍິງ: ນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຫລຽນຄຳ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຫລຽນເງິນ, ສ່ວນຫລຽນທອງຮ່ວມເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. ປະເພດຄູ່ປະສົມ: ນັກກິລາຈາກ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຫລຽນຄຳ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຫລຽນເງິນ, ສ່ວນຫລຽນທອງຮ່ວມເປັນຂອງນັກກິລາຈາກ ນະຄອນຫລວງວຍງຈັນ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເຈົ້າພາບ.