ປະທານາທິບໍດີສິງກະໂປ ສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມທາງ ລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2017ນີ້. ດຣ.ໂທນີ ທານ ເກັງ ຢໍາ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ທາງລັດຖະກິດຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນໂອກາດທີ່ເດີນທາງມາ ແຕ່ວັນທີ 11-14 ມັງກອນ 2017 ນີ້.
ໃນລະຫວ່າງຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ລາວໃນວັນທີ 13-14 ມັງກອນ. ທ່ານປະທານາທິ ບໍດີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຫລວງພະບາງ. ໂດຍມີທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມຄະນະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນໃນຄັ້ງນີ້. ເຊິ່ງທ່ານເຈົ້າແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງໃຫ້ ທ່ານ ດຣ.ໂທນີ ທານ ເກັງ ຢໍາ ໄດ້ຮັບຊາບ: ເຊິ່ງເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍຈັ້ງຫວະ 8,4% ຕໍ່ປີ. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍ ໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 1.700 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນທ່າແຮງອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງແຂວງ, ທີ່ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ; ພ້ອມນີ້ຫລວງພະບາງຍັງມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທັງໝົດ 200 ກວ່າແຫ່ງ. ໃນປີຜ່ານມາມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າມາເຖິງ 616.700 ກວ່າຄົນ; ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 450.000 ກວ່າຄົນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 192,44 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ.
ໃນໂອກາດນີ້. ດຣ.ໂທນີ ທານ ເກັງ ຢໍາ ພັນລະຍາ ພ້ອມຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມທັດສະນີຍະພາບ ຕາມຖະໜົນ ສັກກະລິນ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິຕະພັນ ແຂວງຫລວງພະບາງຕື່ມອີກ.