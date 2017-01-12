ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ທາງລັດຖະກິດ
ຕາມຂ່າວຈາກ ຂປລ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍຕອບສະໜອງ ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ພະນະທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ພະນະ ທ່ານ ດຣ. ໂທນີ ທານ ເກັງ ຢຳ ປະທານາທິ ບໍດີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017 ເຊິ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 11-14 ມັງກອນ 2017 ໂດຍໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ ຂອງ ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ(ລັດຖະມົນຕີກຽດຕິຍົດ), ພ້ອມດ້ວຍການນຳ ແລະ ພະນັກງານສະຖານທູດສິງປະໂປ ປະຈຳລາວ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະມີພິທີການຕ້ອນຮັບ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ການພົບປະສອງຝ່າຍ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນອກນີ້ ຄະນະ ຜູ້ແທນຍັງຈະເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີ ແລະ ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນສອງຊາດ, ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ແລະ ການໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ສ ສິງກະໂປ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ./.