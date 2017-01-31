ປະທານ ສນຊ ຢ້ຽມຢາມກອງ ກ ທີ 1
ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການກົມການ ເມືອງສູນກາງພັກ ປະທານສູນ ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (ສນຊ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຄື່ອນ ໄຫວຢ້ຽມຢາມ ພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ກອງ ກ ທີ 1 ເມື່ອວັນທີ 28 ມັງກອນ ຜ່ານມານີ້ ໃນໂອກາດ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວຄົບຮອບ 68 ປີ (20/1/ 1949-20/1/2017) ໂດຍມີ ຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາ, ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ພາຍໃນ ກອງດັ່ງກ່າວໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມ ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານ ສນຊ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຂອງທ່ານ ພັນເອກ ແສງຍືນ ລັດສະໝີ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານຂອງກອງ ກ ທີ 1 ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກ ສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃຫ້ມີຄວາມ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ – ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ມີຄວາມ ເສຍສະລະອັນສູງສົ່ງ ເພື່ອ ຊາດ ເພື່ອປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍຕິດພັນກັບການສ້າງ ຂະບວນການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການ ສ້າງກົມກອງ ໃຫ້ເປັນກອງຮາກ ຖານເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບ ດ້ານ, ການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ກໍ່ສ້າງ ຮາກຖານການເມືອງ, ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ແຜນການໃຫຍ່ 26 ໂຄງການ ທີ່ຄະນະພັກກະ ຊວງວາງອອກ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນ ສຳເລັດຂອງການຊີ້ນຳນຳພາ ຂອງກອງ ກ ທີ 1 ຜ່ານການ ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຄະ ນະນຳ, ຄະນະບັນຊາເຫັນວ່າ ການປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງ ກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບເຮັດໄດ້ດີສະແດງອອກ ເຖິງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ ການເມືອງມີຄວາມສະຫງົບ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລ, ປະຊາ ຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ຍ້ອນຄວາມບຸກບືນຂອງບັນດາ ສະຫາຍແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆແມ່ນເຮັດໄດ້ ດີ ໂດຍຕິດ ພັນກັບວຽກງານເພີ່ມ ພູນການຜະລິດຜົນບັນດາກົມ ກອງສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ, ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ ຕິດພັນ ກັບການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການ ເມືອງ ສ້າງຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານປະທານ ສນຊ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບ ການຂອງໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດມີການຜັນແປ ໄປຢ່າງສັບສົນໄວວາ ພ້ອມ ທັງ ຍົກໃຫ້ເຫັນປະຫວັດມູນເຊື້ອ, ພາລະບົດບາດຂອງແນວລາວ ສ້າງຊາດ, ຜົນສຳເລັດກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງແນວລາວສ້າງ ຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຟັງ, ພ້ອມດຽວ ກັນນັ້ນກໍໄດ້ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ບັນດາສະຫາຍຈົ່ງພ້ອມກັນສືບ ຕໍ່ຮັກສາມູນເຊື້ອຜົນງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສ້າງ ກົມກອງແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບ ດ້ານຕາມແນວທາງນະໂຍ ບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຢ່າງແທ້ຈິງ, ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງນາຍ ແລະ ພົນທະຫານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເອົາໃຈ ໃສ່ແກ້ໄຂເຂດເກາະຫ້ອຍຂອງ ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີທີ່ຍັງລີ້ຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ສະພາບກົມກອງຮັບ ຜິດຊອບມີຄວາມສະຫງົບ, ເພີ່ມທະວີການເຮັດໜ້າທີ່ວຽກ ງານກໍ່ສ້າງການເມືອງ ຕິດພັນ ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິດເປັນ ເຈົ້າຂອງ ປະຊາຊົນ, ໂຄສະນາ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ເຕົ້າໂຮມ ຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງສາ ພັດທະນາບ້ານຊ່ອງ ແລະ ປຸກ ລະດົມປະຊາຊົນໃນການເຮັດ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ດັ່ງຄຳເວົ້າທີ່ ວ່າ: ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍຄື “ປາກັບນ້ຳ” ແລະ ໃນໂອ ກາດເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີ ຈຳນວນ 5 ຊຸດ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິ ໂພກ ແລະ ເຄື່ອງກິລາ ລວມ ມູນຄ່າ 60 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ກອງ ກ ທີ 1 ຕື່ມອີກ.