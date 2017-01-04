ປີນີ້ ຄາດວ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນ (GDP) ຈະເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ຫລຸດ 7,5%
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2017 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີນີ້ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ຫລຸດ 7,5% ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ໄດ້ປະມານ 129.910 ຕື້ກີບ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕໍ່ຫົວຄົນ 2.300 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ກວມເອົາເກືອບປະມານ 22%, ອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,5% ກວມເກືອບ 30% , ບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ກວ່າກວມເອົາ 40% ກວ່າ ແລະ ຂະແໜງພາສີຂາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ກວມເອົາປະມານ 7% ຂອງGDP.
ທ່ານ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ເພື່ອບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກ່າວນັ້ນ ຈະຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ແຜນກຳນົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເຊັ່ນ: ການຮັກສາຄວາມເໝາະສົມ ຂອງປະລິມານເງິນ, ຄຸ້ມຄອງດັດສົມອັດຕາເງິນເຟີ, ຈຳກັດພາວະເງິນຝຶດ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ຄ່າເງິນກີບ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຸ້ມການນ້ຳເຂົ້າໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເດືອນ, ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫລາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ, ເອື້ອອຳນວຍ ເພື່ອໃຫ້ຕະຫລາດເງິນຕາ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຄ່ອງຕົວ ກໍຄື ການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຈັດຫາແຫລ່ງດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ, ໂດຍການຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບງົບປະມານ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນປະເທດ, ແນ່ໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຕະຫລາດໃຫຍ່ຂຶ້ນດ້ວຍເງື່ອນໄຂພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຮັບປະກັນເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນທົ່ວສັງຄົມ, ຕ້ອງຢຸດຕິການຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຮີບຮ້ອນປັບປຸງຖານອາກອນ ດ້ວຍການຫັນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໄປສູ່ລະບົບຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍບັນຊີ, ນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນ ນັບທັງເຄື່ອງມືດ້ານ ICT ເພື່ອເພີ່ມຄວາວມວ່ອງໄວ ໃນການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຈຳກັດການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍໃນຂອດຕ່າງໆ,ຍົກເລີກການ ເກັບພາສີ-ອາກອນແບບຕໍ່ລອງ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ປະຕິບັດການມອບພັນທະຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.