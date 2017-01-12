ຜູ້ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ກວມລວມໄຊເສດຖາຢືນຢັນວ່າໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍແລ້ວ 108 ກວ່າຕື້ກີບ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລ້ວ
ຜູ້ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ກວມລວມໄຊເສດຖາຢືນຢັນວ່າ ຕົນເອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໂປ່ງໃສ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຊົດເຊີຍເງິນຈໍານວນ 109 ກວ່າຕື້ກີບແລ້ວໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ຍັງເຫລືອອີກ ຈໍານວນໜຶ່ງຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຊົດເຊີຍໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນໄວໆນີ້ ຂະນະທີ່ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສືບຕໍ່ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ໄປຄວບຄູ່ກັບການຊົດເຊີຍໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມກໍານົດເວລາເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ດໍາເນີນໄປສະດວກສະບາຍ ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017 ນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊີ້ນຳວຽກງານການພັດທະນາໂຄງການ ຢູ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ອຸດອນ ແຍງວັນນະວົງ ຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເຂດດັ່ງກ່າວຕໍ່ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າ: ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບເລກທີ 7560/ ກຊສ ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2013 ໂດຍປະຕິບັດຕາມສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມທຶນຂອງບໍລິສັດ ຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນຈໍາກັດໄດ້ລະບຸການລົງທຶນ ຝ່າຍລັດຖະບານລາວຖືຫຸ້ນ 25% ແລະ ຝ່າຍລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ຖືຫຸ້ນ 75% ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 128 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເຂດພັດທະນາກວມລວມດັ່ງກ່າວ ມີບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ 30 ບໍລິສັດ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 277 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ຈໍານວນ 10 ບໍລິສັດ, ປະຈຸບັນໄດ້ຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນແລ້ວທັງໝົດ 243 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 570 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າຊົດເຊີຍ109 ກວ່າຕື້ກີບ, ຍັງອີກ 152 ຕອນ ມີເນື້ອທີ່ 369, 9 ໄລ່ເປັນເງິນຊົດເຊີຍ 84 ກວ່າຕື້ກີບ ຄິດໄລເປັນໂດລາ 11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາຂົນຂວາຍ ດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມທັງເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ທີ່ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແນໃສ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຂດດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບອາກອນ, ລະບົບເຮັດເອກະສານຜ່ານແດນ, ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລັ່ງຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຮັັບປະກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ໃຫ້ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນໄກ້ຕຄຽງ, ພ້ອມນັ້ນ ຮອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃນທຸກດ້ານ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ຜູ້ພັດທະນາ ຈະພັດທະນາເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ສປປ ລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ ທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນຕໍ່ໜ້າ./.