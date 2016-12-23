ພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ຄວນຮ່ວມມືສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີສີມືແຮງງານໃນຍຸກເອອີຊີ
ປັດຈຸບັນ ພາກທຸລະກິດລາວ ຍອມຮັບວ່າ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີສີມືແຮງງານດີ ຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງ ພາກທຸລະກິດກໍ່ຄື ຕະຫລາດແຮງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຄວນເປັນເຈົ້າການ ນຳກັນສ້າງ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີສີມືແຮງງານ ເພື່ອຮັບຮອງ ການກ້າວສູ່ ປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຫລື ເອອີຊີ.
ຕາມການໃຫ້ຮູ້ ຂອງທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດເຂດ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ, ຜູ້ອຳນວຍ ການຄລີນິກ ເວດສະພົງ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ: ການກ້າວສູ່ ປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫລື ເອອີຊີ ກໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ. ບໍ່ວ່າປະເທດໃດກໍ່ມີບັນຫາສິ່ງ ທ້າທາຍຄືກັນຕ່າງແຕ່ວ່າ ໜ້ອຍຫລາຍ ແລະການປັບໂຕໄວ ຫລື ຊ້າເທົ່ານັ້ນ. ປັດຈຸບັນຂະແໜງທຸລະກິດ ກໍ່ໄດ້ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບວຽກ ທີ່ພວມດຳເນີນ ເນື່ອງຈາກທາງພາກລັດ ຍັງບໍ່ສາມາດສ້າງ ບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ ຕົງກັນກັບ ຂະແໜງການ ທີ່ສັງຄົມກໍ່ຄື ຕະຫລາດແຮງ ງານຕ້ອງການ, ເພາະບາງຂະແໜງ ສ້າງຂຶ້ນມາຫລາຍໂພດ ກໍ່ກາຍເປັນເຫລືອບໍ່ພໍ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນອະນາຄົດ ທາງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນສະມາຄົມ ຫລື ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດ ກັນຫລາຍຂຶ້ນ ກໍ່ຈະມີໂອກາດສ້າງ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີສີມືຫລາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມນີ້ການສ້າງ ບຸກຄະລາກອນ ກໍ່ຕ້ອງກ້າວສູ່ ປະຕິຮູບການສຶກສາ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ໃນໄລຍະອັນຮີບດ່ວນ ໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງ ສ້າງຂະແໜງການ ທີ່ສັງຄົມ ຕ້ອງການໂດຍເອົາ ຜູ້ມີພື້ນຖານໄປ ຍົກລະດັບຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ.
ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນຫາການຂາດ ແຮງງານທີ່ມີສີມື ແມ່ນຫລາຍສົມ ເຊິ່ງຈຳເປັນທາງ ພາກທຸລະກິດ ຫລາຍຂະແໜງການ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງບຸກ ຄະລາກອນຂອງ ຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ມັນຖືກຕາມ ໜ້າວຽກຫລາຍກວ່າ ທີ່ທາງພາກລັດສ້າງຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມພາຍໃນ ປະເທດລາວ ເຮົາມີຂະຫຍາຍຕົວ ໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ ກຳນົດໄວ້ ແລະຫລຸດຜ່ອນບັນຫາ ຂາດແຮງງານ ມີສີມືດີທາງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ກໍ່ຕ້ອງຮ່ວມກັນ ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ທາງດ້ານສີມືໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອສາມາດ ຕອບສະໜອງ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ ການຂອງຕະຫລາດແຮງ. ນອກຈາກນີ້ ພາກທຸລະກິດ ພ້ອມທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການຫາພັນທະ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ນຳລາຍໄດ້ປະກອບ ສ່ວນສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກ ຈາກປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.