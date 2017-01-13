ພິທີມອບ-ຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນຜະລິດລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈາກສະຖານທູດຈີນປະຈໍາລາວໃຫ້ແກ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ
ພິທີມອບ-ຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນຜະລິດລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈາກສະຖານທູດຈີນປະຈໍາລາວໃຫ້ແກ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13/01/2017 ທີ່ວິທະຍຸກະຈາຍ ສຽງແຫ່ງຊາດລາວ. ໃຫ້ກຽດກ່າວມອບໂດຍທ່ານ ກວນ ຮົວ ປີງ ເອກອັກຄະລັດຖາທູດຈີນປະຈໍາລາວ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍຸກະຈາຍ ສຽງແຫ່ງຊາດລາວ. ມີຄະນະອໍານວຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດ້ວນຄະນພະແນກພາຍໃນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານສະຖານທູດຈີນປະຈໍາລາວເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍຸກະຈາຍ ສຽງແຫ່ງຊາດລາວມີຄໍາເຫັນວ່າ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວເປັນສື່ເອເລັກໂຕຼນິກໜຶ່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກະ ບອກສຽງໃຫ້ແກ່ພັກ-ລັດ ພ້ອມທັງເປັນເວທີສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງມະຫາຊົນ, ເປັນສາຍໄຍເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພັກ-ລັດກັບປະຊາຊົນ, ໃຫ້ສາລະໜ້າຮູ້ ແລະ ການບັນເທິງແກ່ສັງຄົມ. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງການເມືອງ, ວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮີດ ຄອງປະເພນີຂອງລາວຕໍ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນ. ປະຈຸບັນ,ໄດ້ອອກອາກາດເປັນພາສາລາວ, ພາສາມົ້ງ, ພາສາກຶມມຸ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດອີກ 6 ພາສາຄື: ພາສາຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຂະແມ ແລະ ພາສາຈີນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດກາຍເປັນພາຫະນະສື່ສານມວນຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຜ່ານມາ, ລັດຖະ ບານກໍຄືສະຖານທູດຈີນປະຈໍາລາວໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາເປັນ ຈໍານວນຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ: ຄອມພີວເຕີຈໍານວນຫລາຍຊຸດ ແລະ ມອບເຄື່ອງສົ່ງ FM 2,5 ກິໂລວັດມູນຄ່າ 25.700 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ຫລືປະມານ 200 ກວ່າລ້ານກີບ, ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໜ່ວຍງານພາສາຈີນ.ສ່ວນການຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນຜະລິດລາຍການຄົບຊຸດໃນຄັ້ງນີ້ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 23.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລືປະມານ 180 ກວ່າລ້ານກີບເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຫ້ອງສົ່ງ, ເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໃນການຜະລິດລາຍການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າເກົ່າ.%