ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

    Lao National Radioຂ່າວພຽງ 8 ວັນຕົ້ນປີມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນແລ້ວ 8 ຄົນ
05

ພຽງ 8 ວັນຕົ້ນປີມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນແລ້ວ 8 ຄົນ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1-8 ມັງກອນນີ້, ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 30 ກໍລະນີ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເກືອບ 30ຄົນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 8 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ເວລາປະມານ 2:00 ໂມງຂອງວັນທີ 8 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ເຂດບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ໄດ້ເກີດເຫດລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈັກຢ່າງຮຸນແຮງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນຂັບລົດຈັກຄື: ທ້າວ ແສງມະນີ ອາຍຸ 28 ປີ, ຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ໃນເວລາ3:40 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຂດບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,ໄດ້ມີລົດຈັກໄປຕຳເສົາໄຟຟ້າຂ້າງທາງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ທ້າວ ໄຊປະເສີດ, ອາຍຸ25 ປີ, ຢູ່ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ເຊັ່ນກັນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຈອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອຸປະຕິເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກນັກຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມືນເມົາ, ຂັບຂີ່ລົດດ້ວຍຄວາມປະໝາດ, ບໍ່ເຄົາລົບກົດຈະລາຈອນ, ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີອຸປະຕິເຫດເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍຂຶ້ນ.

 

© 2017 Lao National Radio , All rights reserved.

Web Design & Developed by MTS