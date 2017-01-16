ລັດຖະບານເລັ່ງເກັບກຳຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບງົບປະມານ
ລັດຖະບານລາວ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທົ່ວປະເທດຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນ (ເດີນສຳຫລວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານຄືນໃໝ່) ເພື່ອຍົກຖານລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ.
ຫລ້າສຸດ ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017 ທີ່ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບຄະນະຊີ້ນຳລວມ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ຄຳພັນ ມາລາບັນດິດ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫລວງ, ທ່ານ ຄຳມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ນະຄອນຫລວງ, ພ້ອມດ້ວຍທ່ານເຈົ້າເມືອງຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນຈຸດລິເລີ່ມ ໃນການສ້າງມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນການ ຂຶ້ນບັນຊີ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃຫ້ແກ່ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ.
ທ່ານ ຄຳມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນຳລວມ ຕິດຕາມ, ກວດກາການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ (ເດີນສຳຫລວດຖານລາຍຮັບ ງົບປະມານຄືນໃໝ່) ເພື່ອເປັນການຍົກຖານລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນຂອບເຂດທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນຜ່ານການເດີນສຳຫລວດ ຖານລາຍຮັບງົບປະມານຄືນໃໝ່ ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ນະຄອນຫລວງ ແລະ ບັນດາເມືອງອ້ອມຂ້າງໃນສົກປີ 2015-2016 ມີທັງໝົດ 41.391 ພື້ນຖານ (ເຊິ່ງບໍ່ລວມຈຳນວນ 2.769 ພື້ນຖານທີ່ໄດ້ສະເໜີ ຫາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລົບລ້າງອອກຈາກສະຖິຕິ) ໃນນັ້ນ, ຂັ້ນພະແນກຄຸ້ມຄອງ 11.428 ພື້ນຖານ ໃນນັ້ນ, ຖືບັນຊີ 2.951 ພື້ນຖານ, ມອບເໜົາ 8.394 ພື້ນຖານ, ອອກບັດ 83 ພື້ນຖານ, ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ 19.296 ພື້ນຖານ ໃນນັ້ນ, ຖືບັນຊີ 2.316 ພື້ນຖານ, ຄາດໝາຍຕາມການປະເມີນລາຍຮັບເກີນ 400 ລ້ານກີບ 1.023 ພື້ນຖານ, ມອບເໜົາ 4.920 ພື້ນຖານ, ອອກບັດ 2.434 ພື້ນຖານ, ເກັບປີ້ 2.917 ພື້ນຖານ, ຄ່າເຊົ່າ 5.686 ພື້ນຖານ ແລະ ຂັ້ນບ້ານຄຸ້ມຄອງຈໍານວນ 10.667 ພື້ນຖານ.
ທ່ານ ຄຳມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທ່ານ ຮອງນາຍົກ ອີກວ່າ: ແຜນການ ແລະວິທີການ ໃນການລົງເກັບກຳ ແລະ ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່-ກາງທີ່ມີລາຍຮັບເກີນ 400 ລ້ານກີບທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ ແລະ ບັນດາເມືອງ, ເດີນສຳຫລວດທຸລະກິດ ທີ່ມີລາຍຮັບຫລຸດ 400 ລ້ານກີບ, ເດີນສຳຫລວດກ່ຽວກັບເນື້ອທີດິນ ແລະຄ່າເຊົ່າທີ່ຂຶ້ນ ກັບບັນດາເມືອງ, ສຳຫລວດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນບັນດາພະແນກການ ທີ່ມີລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການວິຊາການ, ສ່ວນເປົ້າໝາຍ ໃນການເດີນສຳຫລວດແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄື: ເກຣດ A ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ມາແຈ້ງເສຍອາກອນປົກກະຕີິ, ເກຣດ B ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ມາແຈ້ງເສຍອາກອນ ບໍ່ປົກກະຕິ (ແຈ້ງ 0 ຫຼືແຈ້ງບໍ່ມີລາຍຮັບ) ແລະ ເກຣດ C ພື້ນຖານທີ່ບໍ່ມາແຈ້ງເສຍອາກອນປະເພດໃດເລີຍ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການເດີນສຳຫລວດຖານລາຍຮັບ ງົບປະມານຄືນໃໝ່ ແມ່ນອີງຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 40/ນຍ, ລົງວັນທີ 29/09/2016 ວ່າດວຍການເກັບກຳ ແລະ ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບ ງົບປະມານຄືນໃໝ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ການລົງເກັບກຳ ແລະ ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານຄັ້ງນີ້, ເປັນບ່ອນອີງ ອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ແຜນພັດຖະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຜນ ໃນການສ້າງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ ຂັ້ນສູນກາງ ,ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດ, ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ.