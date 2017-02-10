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    Lao National Radioຂ່າວລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ຕ້ອນຮັບທູດ ສ.ກູບາ
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ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ຕ້ອນຮັບທູດ ສ.ກູບາ

ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງທ່ານ ປາໂບຼ ອັນໂຕນິໂອ ໂຣດິເກສ ວິດາລ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ກູບາ ຄົນໃໝ່ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 9 ກຸມພານີ້, ທີ່ຫ້ອງ ຮັບແຂກ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອນຮັບ ຊົມເຊີຍຕໍ່ທ່ານທູດ ສ.ກູບາ ທີ່ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດ ເຕັມ ຄົນໃໝ່ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນ ອັນສຳຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງ ຊາດ ລາວ-ກູບາ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີມາແລ້ວນັ້ນໃຫ້ງອກງາມຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

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