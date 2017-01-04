ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີໂຄງການ ນອກແຜນຢ່າງ ເດັດຂາດ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າລັດຖະບານ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງ ປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນກ່ອນຢ່າງເດັດຂາດ, ພາຍຫລັງ ເຫັນວ່າການລົງທຶນ ໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລັດສູນເສຍຜົນປະ ໂຫຍດ ມະຫາສານ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງລະບຸວ່າຂະແໜງໃດ, ທ້ອງຖິ່ນໃດລະເມີດ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກໍານົດແຈ້ງໃນບົດແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພວມເລັ່ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ເຊິ່ງໃນປີ 2017 ນີ້ ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີປະມານ 36.366 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ລົງທຶນພາຍໃນມີ 5.463 ຕື້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ 8.629 ຕື້ກີບ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 14.474 ຕື້ກີບ ແລະ ສີນເຊື່ອທະນາຄານມີປະມານ 7.800 ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການ ລົງທຶນມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງເນັ້ນໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ລົງທຶນ ຈາກງົບປະມານລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະ ບໍ່ໃຫ້ມີໂຄງການນອກແຜນ ຫລື ໂຄງການລົງທຶນກ່ອນ ເກີດຂຶ້ນເດັດຂາດ ແລະ ທຸກໂຄງການຕ້ອງຮັບໃຊ້ວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຖືກຕ້ອງຕາມບູລິມະສິດ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍບໍ່ໃຫ້ສ້າງໜີ້ຂຶ້ນຕື່ມ. ພ້ອມນີ້, ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນເຈລະຈາ ຮ່າງສັນຍາຮັບເໝົາ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ປະມູນໂຄງການຕ້ອງ ໃຫ້ມີຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ກວດກາເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສາມາດກວດກາຄວາມໂປ່ງໃສ, ການຊໍາລະການລົງທຶນຕ້ອງລວມສູນ ແລະ ປະເມີນຜົນຈ່າຍຕາມໜ້າວຽກຕົວຈິງ. ສໍາລັບໂຄງການສໍາເລັດ 100% ແມ່ນໃຫ້ມີການທົດລອງນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໄລ ຍະໜຶ່ງກ່ອນເພື່ອຮັບປະກັນ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານໃຫ້ດີກ່ອນ ຈະມີການມອບ-ຮັບຢ່າງເປັນທາງການໃນທຸກໆໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້, ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ລວມທັງໂຄງການ ເພື່ອສົມທົບທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ດໍາເນີນການກ່ອນ ທີ່ອົງການທີ່ມີສິດອະນຸມັດພິຈາລະນາເຫັນດີ, ຖ້າລະເມີດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດໄວ້