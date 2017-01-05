ລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກໄລຍະປີໃໝ່ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິດີ
ຜ່ານການລົງຕິດຕາມສະພາບລາຄາສິນຄ້າໃນໄລຍະສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນ 2017 ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດໂພນສະຫວ່າງ, ຕະຫຼາດສະ ພານທອງ, ຕະຫຼາດຂົວດິນ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆເຫັນວ່າສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງບໍລິໂພກຫລາຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິເຊັນ: ຊີ້ນງົວລາຄາຢູ່ໃນລະດັບເກົ່າ 70-75 ພັນກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູ 30-35 ພັນກີບ/ກິໂລ, ເປັດ-ໄກ່ 40-45 ພັນກີບ/ກິໂລ,ປານິນກະຊັງ 16-18 ພັນກີບ/ກິໂລ, ສ່ວນລາຄາພືດຜັກຕ່າງໆກໍມີບາງຊະນິດມີລາຄາຫຼຸດລົງ ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນກໍພຽງປະມານ 1 – 2 ພັນກີບ. ຕາມລະດູການຂອງມັນຄື: ຜັກກາດຂາວ, ຜັກບົ້ງ, ຜັກຫົ່ມ,ຜັກຫອມ, ໝາກເຜັດ, ໝາກນາວ ແລະ ອື່ນໆ, ຂະນະທີ່ຊາວຄ້າຂາຍກໍຍອມຮັບວ່າ: ໃນໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນນີ້ລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກແມ່ນຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິດີຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ, ທັງນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຖິງວ່າຈະເປັນວັນສຳຄັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ກໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າບໍ່ມີການເໜັງຕີງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍຄວນຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າຢູ່ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິເພື່ອສະກັດກັ້ນການສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລຳພັງດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ.