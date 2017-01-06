ລາວ-ກຳປູເຈຍ ຈະເປີດດ່ານສາກົນຮ່ວມກັນ ກາງເດືອນນີ້
ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຈະຈັດພິທີເປີດດ່ານສາກົນ ໜອງນົກຂຽນ-ຕຣາປຽງ ກຣຽນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ໂດຍການໃຫ້ກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມເດັດ ອັກຄະມະຫາເສນາບໍດີ ເຕໂຈຮຸນແຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ໂດຍຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງສອງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ດ່ານສາກົນ ໜອງນົກຂຽນ-ຕຣາປຽງກຣຽນ ຈະເປັນດ່ານສາກົນ ແຫ່ງ ທໍາອິດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ, ເຊິ່ງຜ່ານມາ ເຄີຍເປັນດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນແຂວງ ຈຳປາສັກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງ ຊຽງແຕງ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ. ໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2009, ລັດຖະບານສອງປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນດ່ານສາກົນ, ໂດຍຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງສອງຝ່າຍ ໃນການກະກຽມດ້ານຕ່າງໆ ທັງເປັນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂັ້ນຕອນເອກະສານ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງດ່ານແຫ່ງນີ້ ໃຫ້ກາຍເປັນດ່ານສາກົນ ຈົນສຳເລັດ.
ການເປີດດ່ານສາກົນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນປະຫວັດສາດ ສຳລັບສອງປະເທດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ ທີ່ສອງປະເທດ ໄດ້ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງ ສາຍພົວພັນການທູດສອງປະເທດ ລາວ-ກໍາປູເຈຍ-ກໍາປູເຈຍ-ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ທັງຈະເປັນການຕອບສະໜອງ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ທີ່ຢາກຮັດແໜ້ນ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໃຫ້ ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການໄປມາຫາສູ່ກັນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ສະດວກສະບາຍຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ແລະ ຈະເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນສອງຊາດ ກໍຄືຕໍ່ຕ່າງ ປະເທດ./.