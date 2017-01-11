ລາວ-ຈີນວາງສີລາລຶກໂຄງການກໍ່ສ້າງບູລະນະສຸສານຈີນຢູ່ລາວ
ເຊົ້າວັນທີ 10 ມັງກອນນີ້, ໄດ້ມີພິທີວາງສີລາລຶກໂຄງການກໍ່ສ້າງບູລະນະສຸສານທີ່ລະນຶກເຖິງວິລະກຳຈີນຢູ່ລາວ, ຂຶ້ນທີ່ເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ ກິດຈະການພົນລະເຮືອນແຂວງ ຢຸນນານ, ແຫ່ງ ສປ.ຈີນ ແລະ ທ່ານ ກວນ ຫົວປິງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ, ມີທ່ານເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍຈີນ ແລະ ລາວເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລາຍ.
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືບູລະນະ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສຸສານລະນຶກເຖິງວິລະກຳຈີນ ຢູ່ລາວ ທີ່ລັດຖະບານທັງສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມຮ່ວມມືກັນໃນເມື່ອຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2016, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງໃນສັນຍາໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຈະຮ່ວມກັນບູລະນະສຸສານຈີນ 2 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ 1 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ 1 ແຫ່ງ ໃຫ້ສຳເລັດໃນຕົ້ນປີ 2017 ນີ້, ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນປ່ອນກາບໄຫວ້, ສັກກະລະບູຊາຂອງສອງຊາດລາວ-ຈີນ, ທັງເປັນການເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງສອງພັກ, ສອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ-ຈີນ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນເລື້ອຍໆໄປ.