ລາວ-ສິງກະໂປ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017 ທີ່ທໍານຽມປະທານປະເທດ(ຫໍຄໍາ),ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະ ທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ດຣ.ໂທນີ ທານ ເກັງ ຢໍາ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ.ສິງ ກະໂປ ພ້ອມພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຢ່າງສົມກຽດໃນໂອກາດທີ່ເດີນ ທາງມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-14 ມັງກອນ 2017 ນີ້.
ພາຍຫລັງສໍາເລັດພິທີຕ້ອນຮັບ, ຜູ້ນໍາທັງສອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍທີ່ທໍານຽມປະທານປະເທດ ເພື່ອແຈ້ງສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່
ໝາກຜົນການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍ ນັບແຕ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດນໍາກັນໃນປີ 1974 ເປັນຕົ້ນມາເຫັນໄດ້ວ່າສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງສອງປະເທດນັບມື້ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃນນີ້ຜູ້ນໍາສິງກະໂປ ກໍໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ບົດບາດການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນປີ 2016 ສໍາເລັດດ້ວຍດີ. ຈາກນັ້ນຜູ້ນໍາລາວ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງສິງກະໂປ ໃນວຽກງານອາຊຽນ ແລະ ຂອບໃຈຕໍ່ການຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ຕະຫລອດໄລຍະການເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2016. ໃນຊຸມປີມານີ້, ການພົວພັນສອງຝ່າຍໄດ້ມີໝາກຜົນຕົວຈິງອັນສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະການເປີດຖ້ຽວບິນຈາກສິງກະໂປ-ວຽງຈັນ-ຫລວງພະບາງ ຂອງບໍລິສັດ ຊິວແອຂອງສິງກະ ໂປ ແລະ ການລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມເສັ້ນທາງບິນນໍາກັນ ແລະ ອີກຜົນສໍາເລັດໜຶ່ງແມ່ນການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຫລີກເວັ້ນການເກັບອາກອນຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຫລົບຫລີກການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາສິງກະໂປ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍ ເຫລືອ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາໄລຍະຍາວ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນທັງຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຢູ່ສູນລາວ-ສິງກະໂປທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ສົ່ງອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມມາຊ່ວຍເຫລືອບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ສອນພາສາອັງກິດ,ຄອມພິວເຕີ,ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຫລາຍກວ່າ 1.500 ຄົນ ນັບແຕ່ປີ 2008 ເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນທຶນຮອນກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງ. ພ້ອມນັ້ນຍັງມີອາສາສະໝັກແພດທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານຕ່າງໆ ຈໍານວນຫລາຍຮ້ອຍຄົນມາຊ່ວຍເຫລືອປິ່ນປົວໃນຫລາຍຂົງເຂດ; ສ່ວນການລົງທຶນຂອງບັນດານັກທຸລະກິດ ສິງກະໂປ ຢູ່ລາວ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ນອກຈາກນີ້, ສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ດຣ.ໂທນີ ທານ ເກັງ ຢໍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍໄດ້ເດີນທາງໄປວາງພວງມາລາທີ່ ອານຸສາວະລີນັກຮົບນິລະນາມ ແລະ ຢ້ຽມຊົມພະທາດຫລວງວຽງຈັນອີກດ້ວຍ.