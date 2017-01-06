ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ດ້ານວຽກງານຊາຍແດນ
ພິທີພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າຄະນະ ຜູ້ແທນຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ເລ ຮວ່າຍ ຈູງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2017 ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ.
ໃນພິທີ ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ສັງເກດຕີລາຄາ ຢ່າງຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ, ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ເສັ້ນຄົມມະນາຄົມ, ການກວດກາປະຕູດຽວ, ການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ຂັ້ນລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາ ຕາມລຳພັງໃຈ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ ບໍ່ຖືກລະບຽບຢູ່ຕາມ ບໍລິເວນຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ທັງນີ້ ເພື່ອສ້າງຊາຍແດນ ຂອງສອງປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນຊາຍແດນ ແຫ່ງສັນຕິພາບ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນ ວາງທິດທາງແຜນການ ປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ວຽກງານ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ, ການປົກປັກຮັກສາ ເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະ ຫລັກໝາຍຊາຍ ແດນປະເທດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບເຂດ ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນດິນ ອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດ. ນອກນັ້ນ, ສອງຝ່າຍ ຍັງຈະເພີ່ມທະວີ ບັນດາມາດຕະການ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ພັດທະນາດ່ານ, ການພັດທະນາລະບົບ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ; ເພີ່ມທະວີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງລະດັບລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ຜູ້ຍົກຍ້າຍຕັ້ງພູມລຳເນົາ ຕາມລຳພັງໃຈ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວບໍ່ຖືກລະບຽບ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງຈະຊຸກຍູ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາແຂວງຊາຍແດນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ ໃຫ້ທັນການ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການທຳລາຍຫລັກໝາຍ ຊາຍແດນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ./.