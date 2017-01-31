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    Lao National Radioຂ່າວວາງສີລາລຶກໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຫລັງໃໝ່
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ວາງສີລາລຶກໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຫລັງໃໝ່

ພິທີວາງສີລາລຶກໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຫລັງໃໝ່, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມັງກອນນີ້, ທີ່ບ້ານດົງໝາກຄາຍ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນອາຄານກະຊວງຫລັງເກົ່າມີຄວາມແອອັດຄັບແຄບ ແລະ ເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມ, ເນື່ອງຈາກສ້າງມາເປັນເວລາ55 ປີແລ້ວ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງກໍ່ສ້າງອາຄານຫລັງໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້ວາງຂວາງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຮອງຮັບກັບຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການ. ອາຄານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຫລັງໃໝ່ນີ້ສູງ 5 ຊັ້ນ, ມີເນື້ອ ທີ່ 4 ເຮັກຕາ, ລວມມູນຕ່າກໍ່ສ້າງປະມານ 97 ຕື້ກີບ, ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໃນກຳນົດເວລາ 24 ເດືອນ.

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