ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເນັ້ນໃຫ້ການນໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງເຂັ້ມງວດ
ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ການນໍາພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດ ລວມເຖິງບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ປະເທດຊາດຮັ່ງມີຜາສຸກ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສຍຸຕິທໍາ ແລະ ສະຫງົບປອດໄພ.
ພາຍຫລັງ ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017 ຜ່ານມານີ້ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017 ນີ້ ໂດຍໃຫ້ການຮັບຕ້ອງຂອງ ສະຫາຍ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຫ້ອງວ່າການຂອງແຂວງ.
ສະຫາຍ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານຂອງໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເເຂວງໃນສົກ 2015-2016 ໃນນັ້ນ ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຜົນງານ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ແມ່ນເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, GDP ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລັ່ຍ 10,31% ຕໍ່ປີ, ກະສິກໍາເພີ້ມຂື້ມ 6,06% ກວມເອົາ 31,6%, ອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,62% ກວມເອົາ 35,1% ແລະ ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 14,30% ກວມເອົາ 33,27%, ສະເລັ່ຍ ໃສ່ຫົວຄົນບັນລຸໄດ້ 1.799 ໂດລາສະຫະລັດ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລັ່ຍຢູ່ໃນລະດັບຕົວເລກດຽວ 1,06 %.
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໄປຕາມທິດກະສິກໍາສະອາດຍືນຍົງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບເຂົ້າໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ສາມາດຜິດເຂົ້າສົ່ງອອກເປັນສິນຄ້າໄດ້ 6.476 ໂຕນ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການຜະລິດກະສິກຳ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຊົນລະປະທານ ຫ້ວຍພະແລັງ ເມືອງຈໍາພອນ, ໂຄງການຫ້ວຍອາໄກ້ ເມືອງພີນ, ໂຄງການຫ້ວຍທ່າຮາວ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆ; ພັດທະນາຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ບັນດາໂຮງງານອຸດຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມແລວເສດຖະກິດຕະເວັນອອກ-ຕະເວັນຕົກ, ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ, ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ເຊິ່ງບັນລຸມູນຄ່າການລົງທຶນຫລາຍກວ່າ 5 ຕື້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ມີ 160 ໂຄງການມາຈາກ 20 ກວ່າປະເທດ; ການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ມີ ທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າຈາກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃນໜຶ່ງປີຜ່ານ ມາປະຕິບັດໄດ້ 600 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 500 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ດ້ານໂຄງລ່າງພະລັງງານບໍ່ແຮ່-ໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຕາມໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສາມາດ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳໄດ້ພຽງພໍ, ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກກໍໄດ້ຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ 856 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 83,75% ຂອງບ້ານທັງໝົດ, ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າກວມ 90,37%; ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຕາດສະແລນ ແລະ ກຳລັງສໍາຫລວດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊລະນອງ I- ເຊລະນອງ II, ຍອດເຊບັ້ງຫຽງ, ຕາດສະໂຄຍ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆ. ດ້ານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ນອກຈາກບໍ່ຄຳ-ທອງແດງເຊໂປນແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຮັດການສຳຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫີນກາວ, ແຮ່ບາຣິດ, ເຫລັກ, ຫີນກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆທີ່ຕິດພັນ.
ດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນພາບໃນແຂວງໄດ້ຊົມໃຊ້ ກະແສໄຟຟ້າກວມ 90,37%; ສາມາດປະກາດບ້ານໃຫຍ່ຄ້າຍຕົວເມືອງນ້ອຍໄດ້ແລ້ວ 9 ບ້ານ, ສ້າງບ້ານພັດ ທະນາໄດ້ 242 ບ້ານ, ທົ່ວແຂວງຍັງເຫລືອບ້ານທຸກຍາກ 140 ບ້ານ ຫລື ເທົ່າກັບ 13,7% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ(1.022 ບ້ານ), ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 8.633 ຄອບຄົວ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5,40% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ແລະ ເມືອງທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 1 ເມືອງຄື ເມືອງນອງສາມາດປະກາດການຈົບຊັ້ນປະຖົມບຳລຸງທົ່ວແຂວງໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບຳລຸງໄດ້ 6 ຕົວເມືອງ.
ໃນໂອກາດດັ່ງນີ້, ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ຄະນະນຳພ້ອມສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງບັນລຸຜົນສຳເລັດ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງ ໄດ້ ຮັບການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນເປັນກ້າວ ໆ ບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກໄດ້ຫລຸດລົງ, ພ້ອມນີ້ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະນຳທຸກຂັ້ນ ພາຍໃນແຂວງເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນວຽກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ບັນຫາຢາເສບຕິດຍັງເປັນບັນຫາອຸປະສັກຖ່ວງດຶງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານແນວຄິດບຳລຸງກໍ່ສ້າງຄົນເພື່ອພັດທະນາພາຍໃນແຂວງ, ມີການສຶກສາໂຄງການໃດທີ່ເດັ່ນຄວນຈະສົ່ງເສີມພັດທະນາເນື່ອງຈາກຫງົບປະມານເຮົາມີຫນ້ອຍ ພ້ອມເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນວຽກງານການຜະລິດແບບຢືນຍົງຮັກສາໄດ້ສະພາບແວດລ້ອມ, ການປູກ, ການລຽ້ງຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ກາຍເປັນສີນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍາ ນົດລາຄາສິນຄ້າຢ່າງ ລະອຽດວ່າຕະຫລາດຕ້ອງການສິນຄ້າປະເພດໃດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຊື່ອຖື ທັງ ຊອກຫາຕະຫລາດຂອງ ຜູ້ຜະລິດ, ກວດກາບັນດາການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນການ ຮັກສາດ້ານສີ່ງແວດລອ້ມ ນອກຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ບັນດາຂະໜງການຈົ່ງພອ້ມກັນປະສານງານກັນຢ່າງ ລະອຽດໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເປັນຕົ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ,ຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສຈິດໃຈສູ້ຊົນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ່ 10 ຂອງພັກ ດວ້ຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດທີ່ໃຫ່ຍຫລວງກວ່າເກົ່າ