ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ກຊສ
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ຄັ້ງທີ 3 ສະໄໝ ທີ I ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພານີ້, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ສົມມາດ ພົນເສນາ ເລຂາຄະນະພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າ ຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ປະທານປະເທດ, ມີບັນດາສະມາຊິກພັກ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງ, ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນຄື: ຮ່າງບົດ ລາຍງານການ ຊີ້ນຳຂອງຄະນະປະຈຳພັກ ແລະ ບົດສຳຫຼວດການນຳພາລວມຂອງຄະນະພັກກະຊວງ ໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຮ່າງບົດສະຫຼຸຸບລາຍ ງານວຽກງານການ ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2017, ຮ່າງບົດສະຫຼຸຸບລາຍງານວຽກ ງານກວດກາ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2017, ຮ່າງ ບົດສະຫຼຸຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງປີ 2017, ການປັບປຸງວິໄສທັດ, ຍຸດ ທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2016-2020 ພ້ອມທັງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຂອບນະ ໂຍບາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງຂະແໜງຊັບ ພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2017, ຮ່າງບົດລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 3 ອົງ ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ (2016) ແລະ ທິດ ທາງແຜນການປີ 2017. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະ ຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໄດ້ເນັ້ນ ໃຫ້ຄະນະພັກ ກຊສ ເອົາໃຈໃສ່ ຫຼາຍບັນຫາ, ເປັນຕົ້ນໃຫ້ເພີ່ມ ທະວີວຽກງານການເມືອງ-ແນວ ຄິດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ຄະນະພັກທຸກ ຂັ້ນຖືເອົາວຽກງານນີ້ເປັນພື້ນ ຖານສອດຫ້ອຍຢູ່ທຸກຂົງເຂດ ວຽກງານຂອງຕົນ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ສົມຄູ່ກັບ ໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງ ຖິ່ນ; ເພີ່ມທະວີຊີ້ນຳ-ນຳພາ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃນ ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນໃຫ້ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ; ເພີ່ມທະວີຍົກສູງຄຸນນະພາບ ວຽກງານພັກ, ກວດກາລັດໃນ ລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ກວດກາ ຕາມຄຳສັ່ງ; ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ຕິດພັນວຽກງານ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຄົບຊຸດ. ສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະພັກ ກຊສ ສູ້ຊົນຈັດສັນການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນແບບຮອບດ້ານລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມອບໃຫ້ຂະ ແໜງການ ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ, ສູ້ຊົນການປະຕິ ບັດຕາມຄາດໝາຍການອອກ ໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 400.000 ຕອນ ສືບຕໍ່ເກັບກຳສະຖິຕິຂໍ້ ມູນສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ເອົາເຂົ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ສຳເລັດ 500.000 ຕອນ, ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 15-20%; ສູ້ຊົນ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ- ພັດທະນາອ່າງຮັບນ້ຳແບບປະ ສົມປະສານ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາສະພາບຊັບພະຍາ ກອນນ້ຳໃນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ສຳ ເລັດຕາມແຜນການ; ສູ້ຊົນເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານໄພພິບັດ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ທຸກຂະແໜງການໃນລະດັບສູນ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ສູ້ຊົນສ້າງ ຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖາ ນີອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານີອຸທົກກະ ສາດ, ສະຖານີອຸຕຸກະສາດ, ສ້າງລະບົບ ເຕືອນໄພ ແລະ ສູນ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າດ້ານອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ສຳ ເລັດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ ເປັນບຸລິມະສິດຂອງການພັດ ທະນາ. ສູ້ຊົນສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ ຫຼຸຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນ, ກິດຈະ ການພັດທະນາ, ທຸລະ ກິດຄອບຄົວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.