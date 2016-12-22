ສັບພະຄຸນຂອງຜັກບົ້ງ
ຜັກບົ້ງເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີເຊິ່ງຫຼາຍຄົນເຊື່ອກັນວ່າກິນແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຕາຫວານຄວາມຈິງແລ້ວ ຜັກບົ້ງ ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອເຊິ່ງຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາເຮັດໃຫ້ດວງຕາມີນ້ຳຫຼໍ່ລ້ຽງເປັນປະກາຍ,ບໍ່ແສບຫຼືຮູ້ສຶກແຫ້ງໃນຕາ ພ້ອມທັງມີເບຕ້າແຄໂຣທີນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຂອງເຮົາດີ ແລະ ງາມ.ນອກຈາກນັ້ນ,ຜັກບົ້ງຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ(ໂດຍສະເພາະເມື່ອກິນສົດໆ)ເຊິ່ງຊ່ວຍບຳລຸງຮັກສາເຫືອກ,ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງເຮັດໃຫ້ຜິວງາມ ແລະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໂຣກບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການພູມແພ້ຕ່າງໆງ່າຍດາຍ ແລະ ທາດເຫຼັກໃນຜັກບົ້ງຍັງຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ,ສ່ວນແຄນຊຽມແລະຟົດສະຟໍ ທີ່ມີຢູ່ກໍ່ຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກ ແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງລວມທັງມີເສັ້ນໃຍອາຫານຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍຄ່ອງຂື້ນຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຜັກບົ້ງມີສານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກ
ເບົາຫວານ.ຜັກບົ້ງເປັນຜັກທີ່ມີລິດເຢັນ ຈຶ່ງຊ່ວຍບັນເທົາອາການຮ້ອນໃນໄດ້,ແກ້ອາການລິດສີດວງທະວານໜັກ,ແກ້ອາການເລືອດດັງອອກ,ບາດແຜຟົກຊ້ຳ,ໄອຊຳເຮື້ອ ແລະການນຳເອົາຜັກບົ້ງປະສົມເກືອອົມໄວ້ໃນປາກປະມານ
2 ນາທີ (ມື້ລະ 2 ເທື່ອ)ກໍ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາແຜຮ້ອນໃນ ໃນປາກໄດ້ອີກດ້ວຍ.