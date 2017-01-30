ສັບພະຄຸນດ້ານຢາຂອງໝາກເອິກ
ໝາກເອິກ ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຄື:ປະກອບດ້ວຍຄາໂບໄຮເດຣດ, ໂປຕີນ, ເສັ້ນໃຍ, ຟົດສະຟໍ, ເຫຼັກ, ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນບີ1, ວິຕາມິນບີ2, ວິຕາມິນຊີ ແລະ ໄນອາຊິນ. ນອກຈາກຄຸນຄ່າທາງອາຫານແລ້ວ, ໝາກເອິກຍັງມີສັບພະຄຸນທາງຢາຫຼວງຫຼາຍຄື:
– ຮາກ: ໃຊ້ແກ້ປວດ, ຫຼຸດໄຂ້, ດັບພິດຮ້ອນໃນ, ແກ້ໄອ, ແກ້ນ້ຳລາຍໜຽວ, ກັດຟອກຂີ້ກະເທີ່, ບີກະຕຸກ(ອາການນອນຜະຫວາ,ຫຼັບໆຕື່ນໆເນື່ອງຈາກນ້ຳບີພິການ), ບຳລຸງຖົງນ້ຳບີ, ໃຊ້ທາແກ້ອາການຄັນ.
– ໃບ: ໃຊ້ທາ ພອກເພື່ອຮັກສາຝີ, ແກ້ຄັນ.
– ໜ່ວຍ: ແກ້ໄຂ້, ແກ້ປວດ, ຂັບຂີ້ກະເທີ່, ແກ້ບີພິການ, ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວແຂງແຮງ.
– ແກ່ນ: ປະເທດມາເລເຊຍໃຊ້ແກ່ນໝາກເອິກຮັກສາອາການເຈັບແຂ້ວ ໂດຍມວນແກ່ນໝາກເອິກໃນໃບຕອງແຫ້ງແລ້ວຈູດສູດຄັວນເຂົ້າໄປ.
– ຂົນ: ປະສົມກັບໄຂ່ແລ້ວຈືນໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນໃຊ້ຂັບແມ່ພະຍາດໃນທ້ອງໄດ້.