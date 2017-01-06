ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງຂີງ
ຂີງເປັນພືດຜັກສວນຄົວທີ່ຖືໄດ້ວ່າມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ຢາຫຼາຍ ເພາະມັນປະກອບໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ໂປຣຕີນ,ຄາໂບຣໄຮເດັຣດ,ໄຂມັນ,ແຄນຊຽມ,ວິຕາມິນເອ.ປະໂຫຍດທາງດ້ານຢາຫຼັກໆທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນຄື:ນຳເອົາຫົວຂີງແກ່ມາທຸບ ຫຼື ບົດ ເປັນຜົງ ແລ້ວໃສ່ນ້ຳດື່ມ ເຊິ່ງຊ່ວຍແກ້ອາການປວດຮາກ,ແກ້ຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງ
ເປັນຕົ້ນ.ໃນຕຳລາຢາໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:ຂີງສາມາດໃຊ້ປິ່ນປົວອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫົວຂີງສົດມາຂາງໄຟພໍອຸ່ນ,ຈາກນັ້ນເອົາໄປຕຳແລ້ວນຳມາທາບໍລິເວນທີ່ຜົມຫຼົ່ນເຮັດແບບນີ້ປະມານ 3 ມື້(ມື້ລະ 2 ເທື່ອ) ຖ້າບໍ່ໄດ້ຜົນໃຫ້ເຮັດຕໍ່ໄປ.ນອກຈາກນັ້ນ,ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຂີງຍັງສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຄື:
– ຮາກ: ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ,ແກ້ລົມ,ແກ້ເສມຫະ ແລະ ແກ້ອາການທ້ອງບິດ.
– ຕົ້ນ: ຊ່ວຍຂັບລົມ,ແກ້ຈຸກສຽດ,ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ.
– ຫົວ: ແກ້ອາການຄໍແຫ້ງ,ເຈັບຄໍ,ຕາຟາງ,ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ.
– ໃບ: ແກ້ຟົກຊ້ຳ,ແກ້ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ,ປັດສະວະຕິດຂັດ,ຂ້າແມ່ພະຍາດໃນທ້ອງ,ແກ້ໂລກຕາ.
– ດອກ: ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ,ແກ້ປັດສະວະຕິດຂັດ,ແກ້ໂລກປະສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈໝົ່ນໝອງ.