ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊີ້ແຈງ ຄະດີຢ່າຮ້າງ-ຊູ້ສາວ ພົ້ນເດັ່ນຄອງອັນດັບທີ 1
ບັນຫາແຕກຫັກ ພາຍໃນຄອບຄົວ ພວມຟົດເດືອດຢ່າງຮຸນແຮງ ຍ້ອນອິດທິພົນ ແລະ ຄ່ານິຍົມແບບຜິດໆຄວບງໍາແນວຄິດ ຂອງບາງກຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິ່ງຊັກຈຸງໃຫ້ກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ຕິດການຫລີ້ນກິນຟູມເຟືອຍ, ຫລີ້ນຊູ້ພານສາວ, ແລ່ນນໍາວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ອື່ນໆ ຂະນະທີ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເປີດເຜີຍວ່າ ປັດຈຸບັນຄະດີແພ່ງ ມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາຄອບຄົວຂໍຢ່າຮ້າງ ໄດ້ມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນກວມ 90,66%.
ທ່ານ ຄໍາພັນ ສິດທິດໍາພາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ 5 ປີ 2011-2015, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສົກປີ 2015-2016 ແລະທິດທາງແຜນການ 5 ປີ 2016-2020 ພ້ອມວາງທິດ ທາງແຜນການ ປະຈໍາ 2017 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 1ພະຈິກ ນີ້ ວ່າ: ຄະດີແພ່ງ ມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນນັ້ນອັນດັບທີ 1 ແມ່ນບັນຫາຄອບຄົວຂໍຢ່າຮ້າງ ໄດ້ມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ ກວມ 90,66%, ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນຄະດີການກູ້ຢືມເງິນ ນໍາທະນາຄານກວມ 52,99% ແລະ ທີ 3 ແມ່ນຄະດີ ຂໍ້ຫາລັກຊັບ ພົນລະເມືອງກວມ 31,72% ຖ້າທຽບໃສ່ກັບຄະດີອື່ນໆ ທີ່ສານປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ ການພິຈາລະນາຕັດສິນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີ.
ພ້ອມນີ້ 5 ປີ ຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານທຸກຂັ້ນ (ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ) ມີທັງໝົດ 37.840 ກວ່າເລື່ອງ ທຽບໃສ່ ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 9,81 %, ແກ້ໄຂແລ້ວ36.070 ກວ່າເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 95,32 % ລື່ນແຜນການວາງໄວ້ 10,32 %. ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຕໍ່ຜົນການຕັດສິນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີ ຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນ ເຫັນວ່າມີ ປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ, ຄູ່ຄວາມພໍໃຈ, ຍອມຮັບ ແລະ ເຫັນດີ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຄໍາຕັດສິນ ຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນກວມ 81,08 %, ຂໍອຸທອນກວມ 18,92%. ສານຂັ້ນອຸທອນ ໄດ້ພິພາກສາແລ້ວຄູ່ຄວາມພໍໃຈ ແລະ ເຫັນດີນໍາໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວມ 45,86 % ຂອງຈໍານວນຄະດີທີ່ອຸທອນ ແລະ ຂໍລົບລ້າງກວມ44,14 %. ສານຂັ້ນລົບລ້າງ ພິພາກສາ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢັ້ງຢືນ, ປ່ຽນແປງບາງສ່ວນ ແລະ ລົບລ້າງສົ່ງຄືນມີຈໍານວນໜຶ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີການສະເໜີຮື້ຟື້ນ ມາຫາສານປະຊາຊົນ 120 ກວ່າເລື່ອງ ກວມ 0,42%. ໃນຈໍານວນຄະດີ ເຂົ້າມາສານຂັ້ນຕົ້ນ ຫລາຍກວ່າໝູ່ຄະດີອາຍາ ແມ່ນຂໍ້ຫາຢາເສບຕິດກວມ 28,09% ຂອງຈໍານວນຄະດີ ທີ່ເຂົ້າມາສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງ, ນະຄອນ, ຄະດີແພ່ງ ແມ່ນສັນຍາກູ້ຢືມກວມ 22,17%. ຄະດີຄອບຄົວແມ່ນ ການຂໍຢ່າງຮ້າງ ກວມ 90,66%, ຄະດີການຄ້າ ແມ່ນການກູ້ຢືມເງິນ ນໍາທະນາຄານກວມ 52,99%, ຄະດີລັກຊັບພົນລະເມືອງ ກວມ 31,72% ຂອງຈໍານວນຄະດີ ແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ເຂົ້າມາສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງ, ນະຄອນ. ສະເພາະສົກປີ2015-2016 ນີ້ ຄະດີທັງໝົດຢູ່ສານທຸກຂັ້ນມີ 10.500 ກວ່າເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 8.320 ກວ່າເລື່ອງກວມ 79,19%, ຄະດີເຂົ້າມາໃໝ່ ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນເຂດ, ແຂວງ,ນະຄອນທັງໝົດ 7.300 ກວ່າເລື່ອງ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ ຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 12,15% ແລະ ຍັງຄ້າງມາແຕ່ສົກປີກ່ອນ 1.300 ກວ່າເລື່ອງ ລວມທັງໝົດ 8.600ກວ່າເລື່ອງແກ້ໄຂແລ້ວ 6,890 ກວ່າເລື່ອງ ກວມ 80,06%./.