ສຳເລັດກອງປະຊຸມວຽກງານຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ວຽກງານຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນ ທົ່ວປະເທດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ແລະ ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດໃນວັນ ທີ 27 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ທີ່ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດໂດຍ ການໃຫ້ກຽດເຂົ້າ ຮ່ວມ ຂອງສະຫາຍ ຈັນສີ ໂພສີຄຳ ກຳມະ ການກົມການເມືອງສູນກາງ ພັກ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນ ກາງພັກ ຊຶ່ງມີສະຫາຍ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ ກຳມະການສູນ ກາງພັກ ເລຂາຄະນະພັກ ປະ ທານ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມຄະນະພັກ – ການນຳ ຫຼັກແຫຼ່ງສານ ແລະ ຕາງໜ້າ ຈາກສານທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະ ເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ສະຫາຍ ຄຳພັນ ສິດທິດຳ ພາ ກ່າວວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະ ດຳເນີນກອງ ປະຊຸມຜ່ານມາ 1 ວັນ ກອງປະຊຸມບໍ່ສະເພາະແຕ່ ເປັນການສະຫຼຸຸບຜົນງານການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈັດຕັ້ງກໍ່ ສ້າງພັກ – ພະນັກງານໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2012 – 2016) ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກອງປະຊຸມຍັງຊີ້ ໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ມີຊີວິດ ຊີວາເພື່ອກຳນົດທິດທາງວຽກ ງານຈັດຕັ້ງ – ພະນັກງານຂອງ ສານປະຊາຊົນໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2016 – 2020), ກອງປະ ຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳ ຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ມີຄວາມເປັນ ເອກະພາບສູງທາງດ້ານທັດ ສະນະຕໍ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ ພັກ – ພະນັກງານ ແລະ ປັບປຸງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສານ ປະຊາຊົນພວກເຮົາຢັ້ງຢືນວ່າ ທີ່ຜ່ານມາເຖິງຈະມີຂໍ້ຫຍຸ້ງ ຍາກແຕ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທຸກຂັ້ນກໍໄດ້ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳໆພາ ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການ ເມືອງ, ແນວຄິດ, ວຽກງານຈັດ ຕັ້ງພັກ, ພະນັກງານ, ປັບປຸງ ແບບແຜນວິທີເຮັດ ວຽກອັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບຂຶ້ນ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງມີຜົນສຳເລັດ ຫຼາຍດ້ານໜ້າພາກພູມໃຈ. ແຕ່ ພວກເຮົາກໍເຫັນໄດ້ຈຸດອ່ອນ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງແກ້ໄຂ. ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສະຫາຍ ຈັນສີ ໂພສີຄຳ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະ ຊຸມ ເຊີ່ງກ່ອນອື່ນສະຫາຍໄດ້ ກ່າວສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມ ເຊີຍຕໍ່ຜົນງານ ທີ່ສານ ປະຊາ ຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາ ຊົນທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນໃນທົ່ວປະ ເທດທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນວຽກງານ ຈັດຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງພັກ – ພະນັກ ງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມ ນັ້ນສະຫາຍຍັງເນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາ ຜົນສຳ ເລັດໃນກອງປະຊຸມ ເທື່ອນີ້ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນ ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຈັດ ຕັ້ງກໍ່ສ້າງພັກ – ພະນັກງານ ຂອງສານປະຊາຊົນໃຫ້ມີບາດ ກ້າວໃໝ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່າ.