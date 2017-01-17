ສຳເລັດຂະບວນຄາຣາວານຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກຕະລຸມບອນຫວນຄືນສູ່ຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຈັດຂະບວນຄາຣາວານຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກຕະລຸມບອນຫວນຄືນສູ່ຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ໃນວັນທີ 12-17 ມັງກອນ 2017. ມີລົດເຂົ້າຮ່ວມ 35 ຄັນ. ມີຊາວໜຸ່ມຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງຯ ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈາກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ເຂົ້າຮ່ວມ 100 ກ່ວາຄົນ.
ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 6 ວັນ ຂະບວນຄາຣາວານຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫລາຍກິດຈະກຳ ເປັນຕົ້ນ: ມອບຄອມພີວເຕີ່ 1 ຊຸດ, ພ້ອມອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ເມືອງ ຄຳ, ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາໃຫ້ປະຊາຊົນ 3 ບ້ານພາຍໃນ ເມືອງ ວຽງໄຊ ແລະ 9 ບ້ານພາຍໃນ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ 1 ບ້ານພາຍໃນ ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ພ້ອມທັງໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີ່ໃຫ້ກອງຮ້ອຍປ້ອງກັນຊາຍແດນ 212 ແລະ 213 ກອງຮ້ອຍລະ 1 ຊຸດ, ພ້ອມເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ, ລວມມູນຄ່າເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດ 150 ລ້ານກ່ວາກີບ. ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນຍັງໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຖ້ຳປີວ, ຖ້ຳປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ຖ້ຳປະທານ ສຸພານຸວົງ ແລະ ຖ້ຳແມ, ເຂົ້າຮ່ວມຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບຢູ່ເທດສະບານ ແຂວງ ຫົວພັນ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ວັນທີ 20 ມັງກອນ ຄົບຮອບ 68 ປີ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກິດຈະກຳທີ່ຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຈັດຂຶ້ນ.
ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຈັດຂະບວນຄາຣາວານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ, ທັງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັກ ແລະ ລັດຖະບານຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສຕະຫລອດມາ ແລະ ເປັນບົດຮຽນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖີງຖິ່ນກຳເນີດຂອງການປະຕິວັດ ກໍຄື ການເສຍສະລະເລືອດເນື້ອເພື່ອພາລະກິດຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບມາໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງຄົນໃນຮຸ່ນກ່ອນ ຊຶ່ງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຈະຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາຂອງຕົນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສີສີວິໄລຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.