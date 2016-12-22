ສຸຂະພາບດີດ້ວຍເລື່ອງກ້ວຍໆ
ໝາກໄມ້ທີ່ວົງການໂພຊະນາການຍົກໃຫ້ເປັນສຸດຍອດອາຫານຊົງຄຸນປະໂຫຍດແລ້ວ.ກ້ວຍມີໂປຣຕີນຫລາຍກ່ວາແອັບເປີ້ນເຖິງ 4 ເທົ່າ, ມີຄາໂບໄຮເດຣດ ຫລາຍກ່ວາ 2 ເທົ່າ,ມີ ຟົດຟໍຣັສ ຫລາຍກ່ວາ 3 ເທົ່າ,ວິຕາມິນເອ ແລະ ທາດເຫລັກຫລາຍກ່ວາ 5 ເທົ່າ ແລະ ມີວິຕາມິນລວມທັງແຮ່ທາດອື່ນໆຫລາຍກ່ວາ 2 ເທົ່າ ແລະ ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຮແຕັສຊຽມຊຶ່ງເປັນແຮ່ທາດຈຳເປັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ປະສາດ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ. ນອກຈາກນີ້ກ້ວຍຍັງມີເສັ້ນໃຍ ແລະ ກາກອາຫານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກ້ວຍສົດ ຫລື ກ້ວຍຕາກແຫ້ງ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ອຸດົມໄປດ້ວຍນໍ້າຕານທຳມະຊາດ 3 ຊະນິດຄື:ຊູໂຄຣສ,ຟຣຸກໂຕສ ແລະ ກຣູໂຄສ ນໍ້າຕານເລົ່ານີ້ຈະໝຸນວຽນໃນກະແສເລືອດ ຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ຈາກການວິໄຈພົບວ່າການກິນກ້ວຍພຽງ 2 ໜ່ວຍກໍ່ສາມາດເພີ່ມພະລັງງານ ໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເຕັມທີ່ໄດ້ເຖິງ 90 ນາທີ ນັກກິລາຈຶ່ງມັກກິນກ້ວຍເປັນອາຫານເພີ່ມ ພະລັງກ່ອນ ຫລື ລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ.ກ້ວຍຍັງໄດ້ຊື່ວ່າເປັນອາຫານບຳລຸງສະໝອງອີກດ້ວຍ, ມີການ ວິໄຈທີ່ໃນັກຮຽນ 200 ຄົນກິນກ້ວຍໃນມື້ເຊົ້າ,ຕອນພັກ ແລະ ຕອນສວຍຂອງທຸກມື້ ເພື່ອເບິ່ງວ່າກ້ວຍຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມກຳລັງສະໝອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫລືບໍ່ຜົນປະກົດວ່າ ນັກຮຽນໄດ້ຄະແນນດີຈາກການສອບເສັງຕະຫລອດປີການວິໄຈສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂປຣແຕັສຊຽມໃນກ້ວຍທີ່ມີຢູ່ໃນປະລິມານສູງ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຕື່ນຕົວໃການ
ຮຽນຫລາຍຂື້ນ.
– ສຳລັບຄົນທີ່ລະວັງເລື່ອງນໍ້າຕານກ້ວຍນໍ້າ ຄືກ້ວຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພາະມີນໍ້າຕານໜ້ອຍ ຕໍ່ມາແມ່ນກ້ວຍໄຂ່ ແລະ ກ້ວຍຫອມ ກ້ວຍທັງ 3 ຊະນິດລ້ວນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ຫາງ່າຍໃນບ້ານເຮົາ ລາຄາກໍ່ບໍ່ແພງຈົນເກີນໄປ.