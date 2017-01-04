ສົກປີນີ້ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າ 1 ພັນ ກວ່າເມກາວັດ
ອີງຕາມວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໃນປີ 2017 ນີ້ ລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ໃຊ້ໄຟຟ້າ 1.579 ເມກາວັດ ເຂົ້າໃນການຊົມໃຊ້ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ, ຮອດປີ 2020 ຕ້ອງການໃຊ້ 2.862 ເມກາວັດ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະມີໂຄງການໄຟຟ້າຫລາຍກວ່າ 90 ແຫ່ງ.
ໃນຄະນະທີ່ປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ແລະ ພະລັງຄວາມຮ້ອນ ທັງໝົດ 42 ໂຄງການ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ ທັງໝົດ 6.300 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ເຖິງ 35 ພັນລ້ານກິໂລວັດໂມງ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະເພາະ ປີ 2016 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ແລະ ພະລັງຄວາມຮ້ອນ 7 ໂຄງການ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 634 ເມກາວັດ, ຄາດໃນປີ 2017 ນີ້, ຈະໃຫ້ສຳເລັດ 9 ໂຄງການ, ຮອດປີ 2020 ສປປ ລາວ ຈະມີໂຄງການໄຟຟ້າ 90 ກວ່າແຫ່ງ ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງເກືອບ 14 ພັນເມກາວັດ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານໄຟຟ້າ ເປັນບັນຫາຍຸດທະສາດຂອງຊາດ ເຊິ່ງຜ່ານມາ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ, ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງການ ຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ລວມທັງໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນໝໍ້ໄຟອາຊຽນ ເພື່ອນຳເອົາລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍກະແສໄຟຟ້າ ມາພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ອື່ນໆ./.