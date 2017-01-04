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    Lao National Radioຂ່າວສົກປີນີ້ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າ 1 ພັນ ກວ່າເມກາວັດ
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ສົກປີນີ້ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າ 1 ພັນ ກວ່າເມກາວັດ

ອີງຕາມວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໃນປີ 2017 ນີ້ ລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ໃຊ້ໄຟຟ້າ 1.579 ເມກາວັດ ເຂົ້າໃນການຊົມໃຊ້ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ, ຮອດປີ 2020 ຕ້ອງການໃຊ້ 2.862 ເມກາວັດ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະມີໂຄງການໄຟຟ້າຫລາຍກວ່າ 90 ແຫ່ງ.
ໃນຄະນະທີ່ປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ແລະ ພະລັງຄວາມຮ້ອນ ທັງໝົດ 42 ໂຄງການ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ ທັງໝົດ 6.300 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ເຖິງ 35 ພັນລ້ານກິໂລວັດໂມງ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະເພາະ ປີ 2016 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ແລະ ພະລັງຄວາມຮ້ອນ 7 ໂຄງການ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 634 ເມກາວັດ, ຄາດໃນປີ 2017 ນີ້, ຈະໃຫ້ສຳເລັດ 9 ໂຄງການ, ຮອດປີ 2020 ສປປ ລາວ ຈະມີໂຄງການໄຟຟ້າ 90 ກວ່າແຫ່ງ ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງເກືອບ 14 ພັນເມກາວັດ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືສຳ­ຄັນຕໍ່ວຽກງານໄຟຟ້າ ເປັນບັນ­ຫາຍຸດທະສາດຂອງຊາດ ເຊິ່ງຜ່ານມາ ໄດ້ມີການພັດ­ທະ­ນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ປັດ­ຈຸບັນ ປະ­ຊາ­ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ­ເທດ ໄດ້ຊົມ­ໃຊ້ໄຟ­ຟ້າ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນປົກກະ­ຕິ, ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງ­ການ ຜະ­ລິດໄຟ­ຟ້ານ້ຳ­ຕົກ ລວມທັງໂຮງໄຟ­ຟ້າຖ່ານຫີນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນໝໍ້ໄຟອາຊຽນ ເພື່ອນຳເອົາລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍກະ­ແສໄຟ­ຟ້າ ມາພັດ­ທະ­ນາ ເສດຖະກິດ-ສັງ­ຄົມ ຂອງຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ອື່ນໆ./.

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