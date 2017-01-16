ສົມເດັດພະເທບພະຣັດຣາຊະສຸດາ ສະຫຍາມບໍຣົມຣາຊະກຸມາຣີ ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2017, ສົມເດັດພະເທບພະຣັດຣາຊະສຸດາ ສະຫຍາມບໍຣົມຣາຊະກຸມາຣີ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສະເດັດຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແບບບໍ່ເປັນທາງການ ຊຶ່ງເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອນຮັບ ໂດຍ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ (ລັດຖະມົນຕີກຽດຕິຍົດ), ທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນ, ອາດີດລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ປະທານສະມາຄົມ ລາວ-ໄທ ເພື່ອມິດຕະພາບ ແລະ ຄະນະ. ການສະເດັດຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງສົມເດັດພະເທບ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຢ່າງສູງ ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນຫຼາຍດ້ານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ສົມເດັດພະເທບ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໜອງເຕົ່າ, ທີ່ບ້ານໂພນສິມ, ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 57 ເຮັກຕາ. ສູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ້າງໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້, ສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ ວິຊາການ ດ້ານກະສິກຳປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ໄກ້ຄຽງ, ຊຶ່ງໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2014 ຜ່ານມາ. ສູນດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 8 ໜ່ວຍງານຄື: ໜ່ວຍງານປູກຝັງ, ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ, ໜ່ວຍງານປະມົງ, ໜ່ວຍງານພັດທະນາທີ່ດິນ, ໜ່ວຍງານເຂົ້າ, ໜ່ວຍງານຊົນລະປະທານ, ໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ. ພ້ອມກັນນີ້, ສົມເດັດພະເທບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບລວມ ຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈາກຜູ້ອຳນວຍການທັງຝ່າຍ ລາວ-ໄທ, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ໃນພິທີວາງສີລາລຶກອາຄານ ບ່ອນເຮັດວຽກໂຄງການສວນພືດ ເມືອງໜາວໜອງຫິນ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ໄດ້ສະເດັດຢ້ຽມຊົມ ບັນດາກິດຈະກຳວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາດິນ, ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ປ່າໄມ້, ເຂົ້າ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຮ້ານຫັດຖະກຳຜ້າໄໝລາວ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສົມເດັດພະເທບ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ແກ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 2 ຊຸດ, ມອບເຄື່ອງກິລາ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ. ພ້ອມກັນນີ້, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີບາສີສູ່ຂວັນ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີລາວ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສະເດັດກັບຄືນປະເທດໄທ ດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບ.