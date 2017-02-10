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    Lao National Radioຂ່າວອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມສຳລັບງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
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ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມສຳລັບງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມສຳລັບງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ພາຍຫລັງເລີ່ມຕົ້ນແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ຂະນະທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງຄອງເຈົ້າຫຼຽນຄໍາເປັນສະໄໝທີ 5 ສາມາດຍາດໄດ້ໄດ້ 26 ຫຼຽນຄຳ, 23 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 29 ຫຼຽນທອງ ລວມ 78 ຫຼຽນ. ສ່ວນເຈົ້າພາບຄັ້ງທີ່ 7 ແມ່ນແຂວງສາລະວັນ ໃນປີ 2020.

ພິທີອັດງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກຸມພານີ້ ທີ່ສະໜາມກິລາ ມສ ສີທ່ານາໄຊ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກ່າວປີດງານຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ຊຶ່ງໃນໂອກາດກ່າວປິດງານກິລາຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜົນງານ, ຜົນສຳເລັດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດງານ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຊາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ບັນດາທ່ານຄະນະນຳນັກກິລາ, ຄູເຝິກ, ນັກກິລາ, ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ໃຫ້ການອຸປະຖໍາ-ສະໜັບສະໜູນ ຕະຫຼອດຮອດ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນງານຄັ້ງນີ້ ຈົນມີຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍຢ່າງຈົບງາມ.

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ຂະນະທີ່ ທ່ານ ສີສຸວັນ ວົງຈອມສີ, ເຈົ້າແຂວງຯ ສາລະວັນ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວ ແຂວງ ສາລະວັນ ກ່າວຮັບທຸງກິລາຕໍ່ຈາກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ ແລະ ພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິງ ທີ່ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ແຂວງ ສາລະວັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020,

ເຊິ່ງເປັນພາລະກິດອັນໜັກໜ່ວງ ແລະ ມີກຽດສະຫງ່າ ຊຶ່ງແຂວງ ສາລະວັນ ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດໃຫ້ໄດ້

ສຳລັບລາຍການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ ໃນພີທີປິດງານກິລາຄັ້ງນີ້ ມີ 5 ລາຍການ ຄື: 1. ບົດຟ້ອນ “ປິດສະໜາລຳສາລະວັນ” ສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາແຕ່ບັນພະບູລຸດຂອງຊາວແຂວງສາວະວັນ, ລຳສາລະວັນ 2. ບົດເພງ “ນັດພົບກັນປີ 2020” ສະແດງເຖິງການເຊີນຊວນນັກກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫະກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 7 ປີ 2020. 3 ບົດຟ້ອນ “ຮ່ວມໃຈສະຫຼອງໄຊ” ສະແດງເຖິງບັນດານັກຮຽນ, ຄູ-ອາຈານ, ທະຫານຕຳຫຼວດ, ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ, ແພດໝໍ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນພາກັນມ່ວນຊື່ນສະຫຼອງຜົນສຳເລັດຂອງງານມະຫະກຳກິລານັກຮຽນໃນຄັ້ງນີ້. 4. ເປັນບົດຟ້ອນ “ລູກຫຼານລຸງ ສີສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ຫ່າງໄກສິ່ງເສບຕິດ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດຂອງຊາດ” ສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແຂງແຮງ, ມີລະບຽບວິໃນຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ມີຄວາມມັກຮັກໃນສິລະປະປ້ອງກັນຕົວຂອງລາວ, ແລະ 5. ບົດຟ້ອນ “ອະນາຄົດຂອງຊາດ” ສະແດງເຖິງພະລັງຄວາມສາມັກຄີຂອງບັນດານ້ອງນັກຮຽນທີ່ມັກຮັກໃນການຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ຳຮຽນ ເພື່ອກາຍເປັນໜໍ່ແໜງຂອງປະເທດຊາດ


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