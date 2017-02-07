ອາເມລິກາຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານສອງແຂວງພາກກາງລາວ
ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ສະໜອງທຶນຈຳນວນ 3,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ໂຄງການເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ,ນ້ຳ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (USAID Nurture) ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ລາວ, ໂດຍສະເພາະປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານກ່ຽວກັບນ້ຳ,ສຸຂະພິບານ, ສຸຂະອະນາໄມໃນ 6 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ, ຊຶ່ງທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວ ຂ້ອງຂອງລາວກໍໄດ້ມີການລົງນາມສັນຍາກັບອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວ ຣີນາ ບິດເຕີ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ອາເມ ລິກາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລາວ ເພື່ອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອອະນາຄົດອັນສົດໃສເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂາດສານອາຫານກໍຕາມ, ແຕ່ອີງຕາມຕົວເລກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຢູ່ລາວຍັງມີເດັກນ້ອຍທີ່ຕໍ່າເຕ້ຍກວ່າມາດຕະຖານກວມປະມານ 36%,ຈຳນວນ 26% ແມ່ນເດັກທີ່ມີນ້ຳໜັກຫລຸດ ແລະ ປະມານ 10% ແມ່ນເດັກທີ່ຈ່ອຍຜອມບໍ່ສົມສ່ວນກັບລວງສູງ.
ໂຄງການ USAID Nurture ເປັນໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ປັບປຸງວຽກງານສຸຂະສຶກສາຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ວິທີລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. ນອກຈາກນີ້ ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ສຸຂະພິບານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍການສະໜອງວິດຖ່າຍ ແລະ ສະບູໃຫ້ປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 250 ພັນຄົນ.