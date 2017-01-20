ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢ້ຽມຢາມກອງ ກ 3
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມໃຫ້ກຳລັງໃຈນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ກອງ ກ 3 ທີ່ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 68 ປີ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຂອງຄະນະນຳ, ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານກອງພົນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ກຳລັງໃຈ ຈາກສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ມາສູ່ອ້າຍນ້ອງທະຫານ ທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສາມາດເຮັດລ້ອນໜ້າທີ່ທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ. ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ຄະນະ ຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທຶນຮອນຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ປກຊ-ປກສ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານການຜະລິດຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ໄປຢ້ຽມຊົມກິດຈະກຳການຜະລິດພັນປາ, ລ້ຽງງົວ ແລະ ປູກພືດຜັກ ທີ່ສູນວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນ້ຳຫີນ ແລະ ກິດຈະການຜະລິດອາຫານສັດປະເພດຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດ ເຟີງໂຮ ລາວ ຈຳກັດ ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຂຸມ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.